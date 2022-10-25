Ставка не сработала: премьер Италии сделала неожиданное для РФ заявление о войне в Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что план Москвы изначально был провальным и Рим не поддастся на энергетический шантаж Путина и останется надежным партнером Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом Мелони заявила в своем первом обращении к итальянскому парламенту, пишет "Corriere Della Sera".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

Как заявила глава итальянского правительства, ближайшим "узлом, который нужно будет развязать", будет узел энергетики. При этом она подчеркнула, если принять правила и условия Путина, поддастся на его шантаж, то это будет означать, что проблема только усугубится в будущем.

"Свобода имеет свою цену" — заявила Мелони.

Премьер-министр отметила, что никто в мире может не сомневаться в том, что Италия останется партнером и союзником храброго украинского народа. Так будет не только потому что цивилизованный мир против войны, но и потому что помощь Украине – это отстаивание национальных интересов итальянского народа.

При этом премьер напомнила, что Италия является страной, которая благодаря своим физико-географическим характеристикам может больше инвестировать в возобновляемую энергетику, уменьшая таким образом свою зависимость от иностранных государств.

Стоит отметить, что перед этим во главе итальянского правительства был Марио Драги, который отметился тем, что яро поддерживал Украину и уже бывал в Киеве после начала полномасштабного вторжение российских войск в Украину. Российские пропагандисты заявляли, что на смену правительства Драги придет правительство, которое откажется от курса своего предшественника и не будет так пылко поддерживать Украину.

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