Немецкая автопромышленность переживает самый тяжелый квартал за последние 15 лет. Согласно анализу консалтинговой компании EY, с июля по сентябрь операционная прибыль Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz обвалилась сразу на 76%, до примерно 1,7 млрд евро.

Немецкий автопром переживает серьезный кризис: автоконцерны близки к закрытию

Это минимум с 2009 года, хотя выручка и продажи в целом оставались относительно стабильными. Ни одна другая страна с крупным автомобильным производством не показала столь слабый результат.

Особенно болезненным оказался Китай — рынок, который долгие годы кормил автомобильные бренды из Германии. Продажи там упали на 9%, а доля Китая в общем объеме сбыта сократилась с прежних 39% до 29%. Премиальные модели продаются хуже, а в сегменте электромобилей покупатели все чаще выбирают местные марки.

"Мировая автоиндустрия находится в глубоком кризисе, но сейчас именно немецкие автоконцерны страдают сильнее всего", — отметил в разговоре с BILD автоэксперт EY Константин Галл.

В Германии о сокращениях уже объявили концерны Bosch, Mercedes и Volkswagen. В EY считают такие меры болезненными, но неизбежными.

"Сокращения рабочих мест болезненны, но в долгосрочной перспективе они повысят конкурентоспособность", — добавил Галл.

В Financial Times сообщают, что Volkswagen готовится к первому закрытию производства в Германии за свою 88-летнюю историю. Остановка производства на заводе в Дрездене происходит на фоне слабого спроса на ключевых рынках крупнейшего европейского производителя автомобилей.

Volkswagen прекратит производство автомобилей на своем заводе в Дрездене со вторника, что станет первым случаем за 88-летнюю историю автопроизводителя, когда он закрывает производство в Германии.

Закрытие производственной линии завода происходит на фоне давления на крупнейший европейский производитель автомобилей из-за слабых продаж и спроса в Китае, а также тарифов США, влияющих на продажи в Америке.

Volkswagen пытается распределить свой инвестиционный бюджет в размере около 160 млрд евро на следующие пять лет, при этом ожидается более долгий срок службы автомобилей с бензиновым двигателем. Текущий бюджет, обновляемый ежегодно, за последние годы сокращался. За период с 2023 по 2027 год эквивалентная цифра составила 180 млрд. евро.

Участок будет сдан в аренду Дрезденскому техническому университету для создания исследовательского кампуса по разработке искусственного интеллекта, робототехники и чипов.

Volkswagen вместе с университетом обязался инвестировать 50 миллионов евро в течение следующих семи лет в проект, в то же время автопроизводитель заявил, что будет продолжать использовать объект для доставки автомобилей клиентам и как туристическую достопримечательность.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ЕС передумали запрещать продажу новых бензиновых автомобилей после 2035 года.