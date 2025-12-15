Німецька автопромисловість переживає найважчий квартал за останні 15 років. Згідно з аналізом консалтингової компанії EY, з липня по вересень операційний прибуток Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz обвалився відразу на 76%, приблизно до 1,7 млрд євро.

Німецький автопром переживає серйозну кризу: автоконцерни близькі до закриття

Це мінімум з 2009 року, хоча виручка та продаж загалом залишалися відносно стабільними. Жодна інша країна з великим автомобільним виробництвом не показала такого слабкого результату.

Особливо болючим виявився Китай — ринок, який довгі роки годував автомобільні бренди з Німеччини. Продаж там впав на 9%, а частка Китаю в загальному обсязі збуту скоротилася з колишніх 39% до 29%. Преміальні моделі продаються гірше, а у сегменті електромобілів покупці все частіше вибирають місцеві марки.

"Світова автоіндустрія перебуває в глибокій кризі, але зараз саме німецькі автоконцерни страждають найсильніше", — зазначив у розмові з BILD автоексперт EY Костянтин Гал.

У Німеччині про скорочення вже оголосили концерни Bosch, Mercedes та Volkswagen. У EY вважають такі заходи болючими, але неминучими.

"Скорочення робочих місць болючі, але в довгостроковій перспективі вони підвищать конкурентоспроможність", — додав Гал.

У Financial Times повідомляють , що Volkswagen готується до першого закриття виробництва у Німеччині за свою 88-річну історію. Зупинка виробництва на заводі у Дрездені відбувається на тлі слабкого попиту на ключових ринках найбільшого європейського виробника автомобілів.

Volkswagen припинить виробництво автомобілів на своєму заводі у Дрездені з вівторка, що стане першим випадком за 88-річну історію автовиробника, коли він закриває виробництво у Німеччині.

Закриття виробничої лінії заводу відбувається на тлі тиску на найбільший європейський виробник автомобілів через слабкі продажі та попит у Китаї, а також тарифи США, що впливають на продаж в Америці.

Volkswagen намагається розподілити свій інвестиційний бюджет у розмірі близько 160 млрд євро на наступні п'ять років, при цьому очікується більший термін служби автомобілів із бензиновим двигуном. Поточний бюджет, що оновлюється щорічно, за останні роки скорочувався. За період із 2023 по 2027 рік еквівалентна цифра становила 180 млрд. євро.

Ділянка буде здана в оренду Дрезденському технічному університету для створення дослідницького кампусу з розробки штучного інтелекту, робототехніки та чіпів.

Volkswagen разом з університетом зобов'язався інвестувати 50 мільйонів євро протягом наступних семи років у проект, водночас автовиробник заявив, що продовжуватиме використовувати об'єкт для доставки автомобілів клієнтам і як туристичну пам'ятку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що в ЄС передумали забороняти продаж нових бензинових автомобілів після 2035 року.