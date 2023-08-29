Немецкий чиновник рисовал свастику на украинских автомобилях: как его наказали

Депутат из Германии рисовал свастику на украинских автомобилях. Фото из открытых источников

Депутат муниципального совета Баден-Бадена оставил на двух автомобилях из Украины свастику и надпись "Fuck UA". Теперь немецкого чиновника оштрафовали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Spigel.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Инциденты с участием немецкого депутата произошли в январе и марте этого года. Мужчина написал заглавными буквами "Fuck UA" и нарисовал свастику на автомобилях с украинскими номерами. Это произошло на общественной подземной автостоянке в курортном городке Шварцвальд, где стояли автомобили украинцев.

Один из потерпевших подал заявление в Окружной суд Баден-Бадена об уголовном преступлении. Суд рассмотрел решение и недавно вынес штраф для немецкого чиновника. Он должен заплатить штраф в размере 50 дневных зарплат за свои нарушения из-за "использования знаков неконституционных организаций".

Суд и СМИ не сообщают, к какой партии принадлежит немецкий политик. В городском совете Баден-Бадена находятся фракции Зеленых, ХДС, Свободных граждан Баден-Бадена и радикальная партия AfD.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Чехии мужчина сильно избил двух женщин , когда узнал, что они украинки. Украинские беженцы подозревают, что это могла быть реакция на недавний инцидент с участием украинца, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку в Чехии.

Также "Комментарии" писали о скандале в Польше. В сеть попало видео, где якобы украинцы избили поляков. Однако впоследствии оказалось, что граждане другой страны притворились украинцами. Полиция указала, что среди задержанных не было гражданина с украинским паспортом.