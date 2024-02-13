Немецкий эксперт рассказал, почему Шольц до сих пор не решается передать Украине ракеты Taurus

Олаф Шольц очень осторожный политик, отмечает Штефан Мастер. По его мнению, канцлер опасается, что передача Украине германских дальнобойных ракет может привести к дальнейшей эскалации войны с Россией. Кроме того, отмечает эксперт, Шольц не исключает, что такой шаг с передачей ракет может иметь негативные последствия для самой Германии.

Олаф Шольц

Также, говорит Штефан Мастер, Шольц очень внимателен к настроениям общества, а простые немцы не поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет.

"Он также понимает, что все большая часть немецкого общества против поставок этого оружия в Украину и хочет положить конец войне. Он реагирует на эти настроения в немецком обществе и в частности в собственной партии. Поэтому он хочет иметь баланс между тем, что Германия делает многое, и мы сейчас являемся вторым поставщиком после США, однако, учитывая мнение общества и большинства в его собственной партии, что мы не должны слишком усиливать эту войну, и на каком-то этапе, возможно, нам даже придется вести переговоры с Россией о прекращении войны",

– рассказал Мастер.

По его словам, это просто образ мышления Шольца – нужно быть осторожным и не обострять ситуацию.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Германии во время обсуждения в Бундестаге бюджета министра обороны Бориса Писториуса в очередной раз спросили, когда Украине будут переданы ракеты большой дальности Taurus. На этот вопрос он ответил раздраженно , мол уже "сыт по горло" прениями о возможности таких поставок.

Напомним, "Комментарии" писали, что немецкая оппозиция призывает предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, однако канцлер Шольц пока не принял окончательного решения по этим ракетам. Такую позицию подверг критике министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Северная Корея для России более эффективный партнер, чем друзья, поставляющие Украине артиллерийские боеприпасы. Министр подчеркнул, что ракеты большой дальности, предоставленные западными партнерами, нужны не для того, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России. Taurus нам нужен, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру за фронтом на территории Украины, добавил Кулеба.





