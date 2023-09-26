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Немецкий евродепутат рассказал, почему Шольц боится передать Украине Taurus

Михаэль Галер критикует Шольца, что тот не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты

сегодня, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Именно канцлер Германии Олаф Шольц задерживает решение о передаче Киеву уже давно обещанных ракет Taurus, потому что боится, что с их помощью будет уничтожен Крымский мост. Об этом заявил евродепутат от этой страны Михаэль Галер, отвечая на вопрос 24 канала.

Немецкий евродепутат рассказал, почему Шольц боится передать Украине Taurus

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

"Дело в том, что его собственная партия – это левые, которые все еще имеют определенные романтические взгляды на послевоенное возвращение к привычным отношениям с Москвой, которые я считаю абсолютно иллюзорными. Я не думаю, что он боится ядерного удара как следствия. Но он, возможно, опасается, что украинцы могут парализовать Крымский мост с помощью немецкого оружия", — сказал Галер.


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По словам евродепутата, на прошлой неделе руководитель комитета по обороне, руководитель комитета по иностранным делам и руководитель комитета по европейским делам адресовали для него письмо, где призывают передать это немецкое оружие Киеву.

"За этим ужасно наблюдать. Из-за того, что эти ракеты сейчас не могут уничтожить линии поставок российского оружия на фронт,   все больше украинцев гибнет. И это тяжелое политическое бремя, которое остается вместе с Шольцом и, к сожалению, в восприятии украинцев и других партнеров, остается вместе с Германией", — отметил Галер, подчеркивая, что критикует эту позицию немецкого канцлера.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц раскритиковал Польшу. Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на визовый скандал в Польше и требует от Варшавы провести расследование. Глава МИД Польши ответил на заявления Шольца и призвал уважать суверенитет страны.

Financial Times приводит слова Шольца по предвыборному митингу в Нюрнберге, в котором политик косвенно обвинил Польшу в увеличении количества мигрантов в Германии.



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