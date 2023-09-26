Немецкий евродепутат рассказал, почему Шольц боится передать Украине Taurus

Именно канцлер Германии Олаф Шольц задерживает решение о передаче Киеву уже давно обещанных ракет Taurus, потому что боится, что с их помощью будет уничтожен Крымский мост. Об этом заявил евродепутат от этой страны Михаэль Галер, отвечая на вопрос 24 канала.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

"Дело в том, что его собственная партия – это левые, которые все еще имеют определенные романтические взгляды на послевоенное возвращение к привычным отношениям с Москвой, которые я считаю абсолютно иллюзорными. Я не думаю, что он боится ядерного удара как следствия. Но он, возможно, опасается, что украинцы могут парализовать Крымский мост с помощью немецкого оружия", — сказал Галер.

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По словам евродепутата, на прошлой неделе руководитель комитета по обороне, руководитель комитета по иностранным делам и руководитель комитета по европейским делам адресовали для него письмо, где призывают передать это немецкое оружие Киеву.

"За этим ужасно наблюдать. Из-за того, что эти ракеты сейчас не могут уничтожить линии поставок российского оружия на фронт, все больше украинцев гибнет. И это тяжелое политическое бремя, которое остается вместе с Шольцом и, к сожалению, в восприятии украинцев и других партнеров, остается вместе с Германией", — отметил Галер, подчеркивая, что критикует эту позицию немецкого канцлера.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц раскритиковал Польшу. Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на визовый скандал в Польше и требует от Варшавы провести расследование. Глава МИД Польши ответил на заявления Шольца и призвал уважать суверенитет страны.

Financial Times приводит слова Шольца по предвыборному митингу в Нюрнберге, в котором политик косвенно обвинил Польшу в увеличении количества мигрантов в Германии.