Немецкий генерал озвучил тревожные слова о войне с Россией: "это должно волновать нас всех"

Генерал Карстен Брейер обеспокоен тем, что Россия продолжает вооружаться, в то время как Европа медленно реагирует. По словам немецкого чиновника, Запад должен быть готов к возможному нападению со стороны России.

Генерал Карстен Брейер о нападении России на страны НАТО. Фото из открытых источников

Карстен Брейер дал интервью для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, в котором обсудил войну в Украине и опасности России для Европы и НАТО. Немецкий генерал призывает прибегать к решительным действиям по наращиванию военного потенциала Германии и ее союзников.

"Я озабочен тем фактом, что Россия сейчас вооружается, и тем, как позиционирует себя Путин. Это должно волновать всех нас, но прежде всего мы должны сейчас превратить эти опасения в действия", — сказал Брейер.

Генерал не верит, что в ближайшее время есть шансы вернуться к ситуации до начала полномасштабной войны России против Украины, которая началась в 2022 году. По словам Брейера, существует вероятность, что Россия может начать военные действия и за пределами Украины, в том числе на членов НАТО.

"Сначала мы должны привыкнуть к мнению, что однажды нам, возможно, придется вести оборонную войну. Первый шаг – это осознание угрозы. Не только мы, солдаты, но и все общество должно признать необходимость еще более последовательного сдерживания", – объясняет Карстен Брейер.

По словам Брейер, Германия пока не готова к войне против России, ведь много лет была сосредоточена на международном управлении кризисами, а теперь должна поставить национальную оборону в центр внимания. Несмотря на это, немецкий генерал уверен, что в случае окончания войны в Украине и нападения России на другие страны Германия будет готова воевать.

"У нас нет альтернативы. Мы можем защищаться и мы будем защищаться", – ответил Карстен Брейер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия случайно передала России секретные данные НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Германии призвали возобновить сотрудничество с Россией, назвав ее "надежным партнером".