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Главная Новости Мир Германия Немецкий генерал рассказал о новой тактике ВСУ и оценил ситуацию на фронте
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Немецкий генерал рассказал о новой тактике ВСУ и оценил ситуацию на фронте

Кристиан Фрейдинг отметил, что Силы обороны Украины готовы жертвовать определенными позициями для сохранения сил и тщательной подготовки к обороне.

сегодня, 21:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Положение на линии фронта русско-украинской войны остается напряженным. Российские военные смогли перехватить инициативу в воздухе и на суше, но украинские защитники продолжают держать оборону на всей линии фронта. Об этом во время интервью DW сообщил глава ситуационного центра по Украине при немецком министерстве обороны генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

Немецкий генерал рассказал о новой тактике ВСУ и оценил ситуацию на фронте

Кристиан Фрейдинг (фото из открытых источников)

Немецкий генерал отмечает, что в последние недели тактика обороны ВСУ более гибкая, идет более мобильная оборона.

"Это означает, что украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне", — отмечает Фрейдинг.

Как продолжил немецкий генерал, Вооруженные силы Украины умело держат ситуацию под контролем, даже когда отступают, отходят дисциплинированно.

По мнению представителя Германии – важнейшая потребность Украины для успешного противостояния российской агрессии, это – "артиллерийские снаряды, боеприпасы и ракеты для современных систем противовоздушной обороны (ПВО), а также бронированные боевые машины".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Генерал США рассказал о невероятной изобретательности украинцев . Командующий ВВС США в Европе и НАТО генерал Джеймс Гекер рассказал, чему американская армия научилась в Украине за время войны по обнаружению беспилотников. По словам Гекера, украинцы в условиях дефицита помощи проявили креативность и придумали дешевый способ выявлять российские дроны. Во время выступления на симпозиуме AFA Warfare Symposium 2024 генерал Джеймс Гекер рассказал о дешевой и эффективной системе, созданной украинцами для выявления российских беспилотников и координации ПВО.



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Обсуждения

5.10

сегодня, 22:16

а это путин псих или зеленский сосе кров зи свого народу?чи ще хтось издевается ?як ви думаете ? та щось китай задумав та переслідує мету


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