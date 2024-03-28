Немецкий генерал рассказал о новой тактике ВСУ и оценил ситуацию на фронте

Положение на линии фронта русско-украинской войны остается напряженным. Российские военные смогли перехватить инициативу в воздухе и на суше, но украинские защитники продолжают держать оборону на всей линии фронта. Об этом во время интервью DW сообщил глава ситуационного центра по Украине при немецком министерстве обороны генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

Кристиан Фрейдинг (фото из открытых источников)

Немецкий генерал отмечает, что в последние недели тактика обороны ВСУ более гибкая, идет более мобильная оборона.

"Это означает, что украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне", — отмечает Фрейдинг.

Как продолжил немецкий генерал, Вооруженные силы Украины умело держат ситуацию под контролем, даже когда отступают, отходят дисциплинированно.

По мнению представителя Германии – важнейшая потребность Украины для успешного противостояния российской агрессии, это – "артиллерийские снаряды, боеприпасы и ракеты для современных систем противовоздушной обороны (ПВО), а также бронированные боевые машины".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Генерал США рассказал о невероятной изобретательности украинцев . Командующий ВВС США в Европе и НАТО генерал Джеймс Гекер рассказал, чему американская армия научилась в Украине за время войны по обнаружению беспилотников. По словам Гекера, украинцы в условиях дефицита помощи проявили креативность и придумали дешевый способ выявлять российские дроны. Во время выступления на симпозиуме AFA Warfare Symposium 2024 генерал Джеймс Гекер рассказал о дешевой и эффективной системе, созданной украинцами для выявления российских беспилотников и координации ПВО.