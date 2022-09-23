Немецкий парламент провалил голосование за решение о поставке оружия Украине: подробности

В парламенте Германии не сумели найти минимально необходимого количества голосов, чтобы поддержать предложение Оппозиционного блока ХДС/ХСС о немедленной поставке танков и другой бронетехники Украине. Как сообщает NTV, вынести на голосование предложили документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе – решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас".

Флаг Германии. Фото: из открытых источников

Если бы данное решение было поддержано, то Украина в сжатые сроки могла получить немецкий танки, бронетранспортеры, а также другую тяжелую технику. Но другое мнение на этот счет имели депутаты, входящие в правящую коалицию, а также представляющую "левую" партию.

Правды ради стоит учесть тот факт, что предложение ХДС/ХСС не было полностью заблокировано. Оно было направлено для обсуждения в комитет иностранных дел, что значительно отложит принятие решения.

Перед тем, как принять решение по инициативе ХДС/ХСС немало депутатов, которые представляют правящую партию высказывались в ключе, что данное решение нужно поддержать незамедлительно. Так, депутат от "свободных демократов" Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что медлить больше нельзя и танки как можно скорее должны прибыть в Украину.

Стоит отметить, что главное преградой на пути к поставкам в Украину танков есть позиция канцлера Германии Олафа Шольца и министра обороны страны Кристин Ламбрехт. Они придерживаются ранее занятой позиции, что Киеву не нужно поставлять танки.

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