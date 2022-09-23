logo

BTC/USD

18945.59

ETH/USD

1296.42

LTC/USD

52.82

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Немецкий парламент провалил голосование за решение о поставке оружия Украине: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Немецкий парламент провалил голосование за решение о поставке оружия Украине: подробности

Депутаты коалиции и члены "левой" фракции своими голосами помешали немедленному принятию соответствующего решения в парламенте

сегодня, 15:15
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В парламенте Германии не сумели найти минимально необходимого количества голосов, чтобы поддержать предложение Оппозиционного блока ХДС/ХСС о немедленной поставке танков и другой бронетехники Украине. Как сообщает NTV, вынести на голосование предложили документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе – решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас".

Немецкий парламент провалил голосование за решение о поставке оружия Украине: подробности

Флаг Германии. Фото: из открытых источников

Если бы данное решение было поддержано, то Украина в сжатые сроки могла получить немецкий танки, бронетранспортеры, а также другую тяжелую технику. Но другое мнение на этот счет имели депутаты, входящие в правящую коалицию, а также представляющую "левую" партию. 

Правды ради стоит учесть тот факт, что предложение ХДС/ХСС не было полностью заблокировано. Оно было направлено для обсуждения в комитет иностранных дел, что значительно отложит принятие решения. 

Перед тем, как принять решение по инициативе ХДС/ХСС немало депутатов, которые представляют правящую партию высказывались в ключе, что данное решение нужно поддержать незамедлительно. Так, депутат от "свободных демократов" Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что медлить больше нельзя и танки как можно скорее должны прибыть в Украину. 

Стоит отметить, что главное преградой на пути к поставкам в Украину танков есть позиция канцлера Германии Олафа Шольца и министра обороны страны Кристин Ламбрехт. Они придерживаются ранее занятой позиции, что Киеву не нужно поставлять танки.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина обиделись и рассказали, как ответят, если США сожгут Черноморский флот в аннексированном Крыму.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.n-tv.de/politik/Union-laesst-Bundestag-im-Panzerstreit-abstimmen-article23606515.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!