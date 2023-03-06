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Немецкий ресторан опозорился рекламой, обозвав украинцев "свиньями" (ВИДЕО)

В оскорбительном ролике фигурирует и президент Украины Владимир Зеленский

6 марта 2023, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Берлинский ресторан Gasthaus Krombach громко оскандалился, запустив рекламу со скандальными антиукраинскими изречениями. В видеоролике главу государства Владимира Зеленского и всех украинцев назвали "свиньями", которым нужно приостановить финансово помогать.

Немецкий ресторан опозорился рекламой, обозвав украинцев "свиньями" (ВИДЕО)

Ресторан Gasthaus Krombach (фото из открытых источников)

Позорное рекламное видео набрало резонанс у TikTok. Граждане Украины таки оценили этот "маркетинговый маневр", оставив свои красноречивые комментарии под рекламой немецкого ресторана.


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"Устали кормить этих свиней. Пора готовить рульку", — говорится в рекламном сюжете.

В самом видео фигурирует изображение президента Украины, которое разместили на копилке, похожей на поросенка.

Позорная реклама значительно снизила рейтинги ресторанного заведения в Google. Как раннше писали клиенты ресторана, его работники часто могли позволить себе "предвзятое и нацистское отношение" к посетителям. Только за одну ночь тысячи граждан Украины не поленились оставить свои мысли о работе ресторана.

"Говорят сквозь зубы", "Худшее заведение, в котором я была", "Благодарны за рекламу с украинским президентом. Так низко падать — только ваш уровень", "Вы — ресторан, а не политолог", "У владельцев и маркетологов нет мозгов "Желаю такую же судьбу, как у сотни тысяч украинцев", "Позор", — написали посетители о заведении и его рекламе.

Напомним, что "Комментарии" украинские артисты решили отменить свои выступления в Германии . Из-за запланированного выступления российской певицы Анны Нетребко все украинские артисты отменили свои выступления на Международном майском фестивале в Висбадене. Организаторы не хотят менять планы и покидают российскую певицу.




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