В ФРГ представители центристских политических сил обвинили ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) в сборе информации, которая может представлять интерес для российских спецслужб.

Основанием для обвинений стали официальные парламентские запросы депутата AfD в ландтаге Тюрингии Ринго Мюльмана. В частности, он обращался к региональному правительству с вопросами по поставкам вооружений Украине, а также по имеющимся в Германии системам защиты от беспилотников, пишет издание Politico.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер заявил, что действия "Альтернативы для Германии" производят впечатление выполнения задач, сформированных в Кремле. По его словам, перечень вопросов, которые поднимает партия, слишком чувствителен ввиду ситуации безопасности.

В частности, в одном из запросов Мюльман интересовался тем, какую информацию располагает земельным правительством о транзите военной помощи через территорию Тюрингии с начала полномасштабной войны в 2022 году. В остальном он спрашивал о технических средствах противодействия дронам, известных полиции региона, а также о том, насколько эффективно эти системы тестировались для возможного использования правоохранителями.

В то же время в самой AfD категорически отрицают какие-либо обвинения. В партии заявили, что речь идет о вполне законных парламентских запросах, направленных на учет интересов и беспокойства граждан. Представители политической силы настаивают на том, что общество имеет право знать, как государство обеспечивает безопасность и использует ресурсы.

Как сообщал портал "Комментарии", на фоне непрекращающихся российских провокаций в отношении стран-членов НАТО среди граждан Германии нарастает страх перед российским вторжением. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Ipsos. По данным исследования, 27% респондентов считают возможным военное противостояние с РФ в течение ближайших шести месяцев, в то время как 61% склоняются к мнению, что такого сценария не произойдет.