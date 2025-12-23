Німецьку партію звинуватили у роботі на російську розвідку: що відомо

У ФРН представники центристських політичних сил звинуватили ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у зборі інформації, яка може становити інтерес для російських спецслужб.

Підставою для звинувачень стали офіційні парламентські запити депутата AfD у ландтазі Тюрінгії Рінго Мюльмана. Зокрема, він звертався до регіонального уряду з питаннями щодо постачання озброєнь Україні, а також щодо наявних у Німеччині систем захисту від безпілотників, пише видання Politico.

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майєр заявив, що дії "Альтернативи для Німеччини" справляють враження виконання завдань, сформованих у Кремлі. За його словами, перелік питань, які порушує партія, надто чутливий з огляду на безпекову ситуацію.

Зокрема, в одному із запитів Мюльман цікавився тим, яку інформацію має земельний уряд про транзит військової допомоги через територію Тюрінгії з початку повномасштабної війни у 2022 році. В іншому він запитував про технічні засоби протидії дронам, відомі поліції регіону, а також про те, наскільки ефективно ці системи тестувалися для можливого використання правоохоронцями.

Водночас у самій AfD категорично заперечують будь-які звинувачення. У партії заявили, що йдеться про цілком законні парламентські запити, спрямовані на врахування інтересів і занепокоєнь громадян. Представники політичної сили наполягають, що суспільство має право знати, як держава забезпечує безпеку та використовує ресурси.

Як повідомляв портал "Коментарі", на тлі російських провокацій, що не припиняються, щодо країн-членів НАТО серед громадян Німеччини наростає страх перед російським вторгненням. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром Ipsos. За даними дослідження, 27% респондентів вважають за можливе військове протистояння з РФ протягом найближчих шести місяців, тоді як 61% схиляються до думки, що такого сценарію не відбудеться.