Неожиданный поворот: в Берлине заговорили о вводе войск в Украину

В Германии усиливается дискуссия о возможном участии немецких военных в потенциальной миротворческой миссии в Украине. Ряд политиков считают, что Берлин не должен заранее исключать такой сценарий, особенно в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает Spiegel.

Германия. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что канцлер Германии Фридрих Мерц недавно уклонился от прямого ответа на вопрос об отправке войск в Украину. При этом парламентская фракция Социал-демократической партии Германии сознательно оставляет эту возможность открытой, не закрывая пространство для маневра во внешней и оборонной политике.

На этом фоне отдельные представители немецкого истеблишмента уже открыто обсуждают роль Бундесвера в обеспечении будущего мира. Председатель комитета Европарламента по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Германия обязана ясно обозначить свою готовность участвовать в миротворческих усилиях.

По ее словам, участие ФРГ в подобных операциях должно восприниматься как само собой разумеющееся, если речь идет о поддержании стабильности и безопасности в Европе.

Схожей позиции придерживается и эксперт по оборонной политике правящего Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер. В то же время он подчеркивает, что вопрос о размещении наземных войск может возникнуть лишь после официального прекращения огня.

Кизеветтер считает, что Германия, позиционирующая себя как ведущая европейская держава, не должна публично исключать ни один из вариантов. По его мнению, Берлин мог бы сыграть ключевую роль в формировании так называемой "коалиции желающих" — на юридически выверенной основе и с широким участием союзников.

При этом предполагается, что к такой коалиции смогут присоединяться и третьи страны, разделяющие позицию НАТО и Европейского союза, что придаст возможной миссии дополнительную легитимность и масштаб.

