Несподіваний поворот: у Берліні заговорили про введення військ в Україну

У Німеччині посилюється дискусія щодо можливої участі німецьких військових у потенційній миротворчій місії в Україні. Ряд політиків вважають, що Берлін не повинен заздалегідь виключати такий сценарій, особливо у разі досягнення мирної угоди. Про це повідомляє Spiegel.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від прямої відповіді на питання про відправку військ в Україну. При цьому парламентська фракція Соціал-демократичної партії Німеччини свідомо залишає цю можливість відкритою, не закриваючи простір для маневру у зовнішній та оборонній політиці.

На цьому тлі окремі представники німецького істеблішменту вже відкрито обговорюють роль Бундесверу у забезпеченні майбутнього світу. Голова комітету Європарламенту з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що Німеччина зобов'язана чітко позначити готовність брати участь у миротворчих зусиллях.

За її словами, участь ФРН у подібних операціях має сприйматися як само собою зрозуміле, якщо йдеться про підтримку стабільності та безпеки в Європі.

Такої позиції дотримується і експерт із оборонної політики правлячого Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер. Водночас він наголошує, що питання про розміщення наземних військ може виникнути лише після офіційного припинення вогню.

Кізеветтер вважає, що Німеччина, яка позиціонує себе як провідна європейська держава, не повинна публічно виключати жодного з варіантів. На його думку, Берлін міг би зіграти ключову роль у формуванні так званої "коаліції бажаючих" — на юридично вивіреній основі та з широкою участю союзників.

При цьому передбачається, що до такої коаліції зможуть приєднуватись і треті країни, які розділяють позицію НАТО та Європейського Союзу, що надасть можливій місії додаткову легітимність та масштаб.

