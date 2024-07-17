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Неприятный звоночек: СМИ узнали, что будет с помощь Германии для Украины в 2025 году

По информации Reuters, Германия планирует вдвое уменьшить военную помощь для Украины в 2025 году

сегодня, 11:00
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Кравцев Сергей

Правительство Германии намерено одобрить бюджет на 2025 год после месяцев дискуссий. Там надеются, что значительный экономический подъем поможет министрам сократить разрыв в 17 млрд евро между прогнозируемыми расходами и доходами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Неприятный звоночек: СМИ узнали, что будет с помощь Германии для Украины в 2025 году

Германия. Фото: из открытых источников

В издании отмечают, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии (фаза экономического цикла во время которой происходит общее снижение экономической активности — ред.) в начале года, однако рост оказался медленнее, чем этого ожидали, поэтому правительство Германии, как и Великобритании и Франции, пытается закрыть "бюджетную дыру".

В результате бюджет Германии в следующем году будет уменьшен для Украины, ведь правительство планирует сократить военную помощь до 4 млрд евро с около 8 млрд евро в 2024 году, отмечается в проекте бюджета.

"Бюджет на 2025 год сопровождается среднесрочным финансовым планированием до 2028 года, когда истекает срок действия специального фонда вооруженных сил, предназначенного для достижения минимальных целей НАТО по расходам. За год до федеральных выборов достижение согласия по бюджету и долгожданному пакету мер для запуска экономики стало серьезным испытанием для коалиции, которую часто обвиняют в том, что ее тормозят внутренние разногласия", — объясняют авторы материала.

Журналисты напомнили, что через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заявил о "Zeitenwende", что означает "исторический поворотный момент" — со специальным фондом в 100 миллиардов евро для модернизации армии и достижения целевого показателя НАТО по оборонным расходам, который равен 2% валового внутреннего продукта.

В то же время источники в министерстве финансов сообщили, что в 2028 году дефицит регулярного бюджета будет составлять 39 млрд евро, а для достижения целевого показателя НАТО без специального фонда нужно 28 млрд евро. Также источники отмечают, что в 2026 и 2027 годах дефицит финансирования уже будет составлять 13 млрд евро.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/german-coalition-set-pass-2025-budget-mid-term-financial-plan-2024-07-17/
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