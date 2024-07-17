Неприятный звоночек: СМИ узнали, что будет с помощь Германии для Украины в 2025 году

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Кравцев Сергей
Правительство Германии намерено одобрить бюджет на 2025 год после месяцев дискуссий. Там надеются, что значительный экономический подъем поможет министрам сократить разрыв в 17 млрд евро между прогнозируемыми расходами и доходами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Германия. Фото: из открытых источников
В издании отмечают, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии (фаза экономического цикла во время которой происходит общее снижение экономической активности — ред.) в начале года, однако рост оказался медленнее, чем этого ожидали, поэтому правительство Германии, как и Великобритании и Франции, пытается закрыть "бюджетную дыру".
В результате бюджет Германии в следующем году будет уменьшен для Украины, ведь правительство планирует сократить военную помощь до 4 млрд евро с около 8 млрд евро в 2024 году, отмечается в проекте бюджета.
Журналисты напомнили, что через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заявил о "Zeitenwende", что означает "исторический поворотный момент" — со специальным фондом в 100 миллиардов евро для модернизации армии и достижения целевого показателя НАТО по оборонным расходам, который равен 2% валового внутреннего продукта.
В то же время источники в министерстве финансов сообщили, что в 2028 году дефицит регулярного бюджета будет составлять 39 млрд евро, а для достижения целевого показателя НАТО без специального фонда нужно 28 млрд евро. Также источники отмечают, что в 2026 и 2027 годах дефицит финансирования уже будет составлять 13 млрд евро.
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