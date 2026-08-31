В Германии назревает необычный политический союз вокруг вопроса поддержки Украины. Партия Сахры Вагенкнехт BSW заявила о готовности заручиться голосами ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD), чтобы после региональных выборов в Саксонии-Анхальт добиться принятия резолюции против дальнейшей военной помощи Киеву. Об этом пишет NTV.

Германия. Фото: из открытых источников

Речь идет о документе под названием "Экстренная программа BSW для мирной Саксонии-Анхальт". Если партия пройдет в ландтаг, одним из первых ее шагов станет инициатива против немецкой помощи Украине.

"Мы надеемся, что благодаря голосам AfD в новом ландтаге будет набрано большинство за эту резолюцию", — заявили кандидаты BSW Клаудия Виттиг и Томас Шульце.

При этом в партии подчеркивают, что формального соглашения с AfD нет.

В BSW рассчитывают на совпадение позиций: отказ от дальнейшей поддержки Украины давно является частью политики AfD. Теоретически к инициативе может присоединиться и Die Linke.

В BSW считают военную помощь Киеву финансовым бременем для Германии и утверждают, что она повышает риск распространения войны на немецкую территорию.

"Мы хотим политики, которая снова будет больше заботиться о Кетене, чем о Киеве", — заявили представители партии.

Основательница BSW Сахра Вагенкнехт ранее также призывала прекратить финансирование Украины, заявляя, что на войну Киеву не следует перечислять "ни цента больше".

При этом общественное мнение Германии не столь однозначно. Согласно опросу Insa, 52% респондентов выступают за увеличение помощи Украине, если Россия откажется от прекращения огня и переговоров. Против дальнейшей поддержки Киева высказались 35%, еще 13% не определились.

На региональном уровне BSW пока балансирует на грани прохождения в парламент, набирая около 3-4%. AfD, напротив, уверенно лидирует с результатом примерно 40-42%.

Возможное сотрудничество BSW с ультраправыми уже вызвало напряженность внутри партии и критику со стороны других политических сил. Таким образом, региональные выборы в Саксонии-Анхальт могут стать тестом не только для антиукраинских настроений, но и для готовности немецких партий переступать прежние политические барьеры ради изменения курса Берлина.

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