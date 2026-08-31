У Німеччині назріває незвичайна політична спілка навколо питання підтримки України. Партія Сахри Вагенкнехт BSW заявила про готовність заручитися голосами ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), щоб після регіональних виборів у Саксонії-Анхальт домогтися ухвалення резолюції проти подальшої військової допомоги Києву. Про це пише NTV.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про документ під назвою "Екстрена програма BSW для мирної Саксонії-Анхальт". Якщо партія пройде у ландтаг, одним із перших її кроків стане ініціатива проти німецької допомоги Україні.

"Ми сподіваємося, що завдяки голосам AfD у новому ландтазі буде набрано більшість за цю резолюцію", — заявили кандидати BSW Клаудія Віттіг та Томас Шульце.

При цьому в партії наголошують, що формальної угоди з AfD немає.

У BSW розраховують на збіг позицій: відмова від подальшої підтримки України давно є частиною політики AfD. Теоретично до ініціативи може приєднатись і Die Linke.

У BSW вважають військову допомогу Києву фінансовим тягарем для Німеччини та стверджують, що вона підвищує ризик поширення війни на німецьку територію.

"Ми хочемо політики, яка знову більше піклуватиметься про Кетен, ніж про Київ", — заявили представники партії.

Засновниця BSW Сахра Вагенкнехт також закликала припинити фінансування України, заявляючи, що на війну Києву не слід перераховувати "ні цента більше".

При цьому громадська думка Німеччини не така однозначна. Згідно з опитуванням Insa, 52% респондентів виступають за збільшення допомоги Україні, якщо Росія відмовиться від припинення вогню та переговорів. Проти подальшої підтримки Києва висловилися 35%, ще 13% не визначились.

На регіональному рівні BSW поки що балансує на межі проходження до парламенту, набираючи близько 3-4%. AfD, навпаки, впевнено лідирує з результатом приблизно 40-42%.

Можлива співпраця BSW з ультраправими вже викликала напруженість усередині партії та критику з боку інших політичних сил. Таким чином, регіональні вибори у Саксонії-Анхальт можуть стати тестом не лише для антиукраїнських настроїв, а й для готовності німецьких партій переступати колишні політичні бар'єри задля зміни курсу Берліна.

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