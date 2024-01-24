Новое оружие от Германии: почему его передачу раскритиковали

Не успели чиновники Германии еще переправить собственные боевые вертолеты Westland Sea King в Украину, которые они пообещали на новом Рамштайне, как о проблемах с техникой уже озвучивают аналитики. Их обнародуют сразу несколько.

Вертолеты Westland Sea King (фото из открытых источников)

Критикует предстоящие поставки обозреватель газеты Bild из Германии Юлиан Репке. Первая проблема, как он утверждает, что этим летательным аппаратам уже по 50 лет, при этом в Германии начали их снимать с эксплуатации еще в 2020 году.

Однако самая главная проблема, по его словам, это то, что вертолеты сложны в обслуживании.

Если в 2006 году на обеспечение одного часа полета уходило от 50 до 60 часов обслуживания, то сейчас соотношение составляет 1 до 120. Если у вас есть 120 часов технического обслуживания, чтобы организовать один безопасный час полета в спокойной обстановке, это хороший старый таймер. Для воюющей страны с небольшим количеством пилотов и враждебным окружением это просто угроза жизни украинских солдат. Мы даем Украине мусор", — подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Германия поставит Украине новое оружие . Немецкое правительство продолжает поддерживать обороноспособность Украины и объявило о поставках нового оружия. В этот раз Германия отправит Украине многоцелевой вертолет Sea King.

Вечером 23 января министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Кроме того, будут предоставлены комплекты запасных частей для них, а также проведено обучение украинских пилотов на этих вертолетах.

Немецкий министр также подчеркнул, что противовоздушная оборона остается главным приоритетом для защиты украинского населения и инфраструктуры.