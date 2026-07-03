Новые финансовые ограничения в Германии: как будут наказывать беженцев за безработицу

В Германии вступила в силу масштабная реформа системы социального обеспечения, которая непосредственно затронет миллионы людей. Изменения существенно повлияют на украинских соискателей убежища, а также на местных граждан, у которых нет работы. Государство ужесточает контроль и выдвигает более строгие требования к живущим за счет бюджета.

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Трансформация системы предполагает переход на другой вид государственной поддержки и изменение подходов к трудоустройству.

"Среда, 1 июля, украинские беженцы в Германии, а также безработные в этой стране вместо социальной помощи для граждан (Bürgergeld) будут получать так называемый базовый доход (Grundsicherung), — сообщает издание DW. — В этой связи вводятся новые правила получения выплат для трудоспособных, но долгосрочно безработных жителей ФРГ".

Теперь центры занятости (джобцентры) будут ставить во главу угла быстрый выход человека на рынок труда, а не его длительное обучение или посещение курсов повышения квалификации. При этом становится более строгим и контроль за финансами получателей. Социальные службы начнут более тщательно оценивать имущество и стоимость жилья. Сокращаются и льготные сроки, когда собственные сбережения разрешалось не учитывать.

Значительные изменения затронули и систему наказаний за невыполнение требований государства. Любые проявления пассивности безработных приведут к финансовым санкциям.

"Если получатели помощи будут пропускать встречи в центрах занятости или не будут подавать заявления на работу, выплаты могут сократить или отменить полностью, — отмечают журналисты, очерчивая новые обязанности граждан: — Что касается предложений трудоустройства, то безработные должны будут соглашаться даже на работу с более низкой квалификацией".

Такое правило будет действовать в тех случаях, когда человек по состоянию здоровья или психологически способен выполнять предложенные обязанности. Кроме того, собственные сбережения в размере до 40 тысяч евро люди теперь обязаны тратить на собственные нужды уже в первый год после обращения за субсидией. Оплату аренды жилья государство будет покрывать только в четко ограниченных рамках.

Нововведения охватят множество жителей страны, однако далеко не все из них смогут сразу пойти работать по личным обстоятельствам.

"Ожидается, что базовый доход вместо социальной помощи с 1 июля будут получать около 5,5 миллионов жителей Германии, — отмечает медиа. — Только менее трети из них доступны для рынка труда".

Среди тех, кто получает помощь, более миллиона человек не имеют подтвержденной профессии, а около 16 тысяч человек вообще внесены в список регулярно игнорирующих джобцентры. В то же время около двух миллионов получателей выплат физически не могут работать, поскольку воспитывают детей своими силами, ухаживают за больными родственниками или имеют слишком низкую зарплату и просто нуждаются в доплате от государства. Почти половину этой категории составляют дети и подростки.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что Украина и Германия начали совместную работу над вопросом возвращения украинских граждан, в том числе мужчин мобилизационного возраста, находящихся на территории ФРГ.



