Новые финансовые ограничения в Германии: как будут наказывать беженцев за безработицу

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Недилько Ксения
В Германии вступила в силу масштабная реформа системы социального обеспечения, которая непосредственно затронет миллионы людей. Изменения существенно повлияют на украинских соискателей убежища, а также на местных граждан, у которых нет работы. Государство ужесточает контроль и выдвигает более строгие требования к живущим за счет бюджета.
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Трансформация системы предполагает переход на другой вид государственной поддержки и изменение подходов к трудоустройству.
Теперь центры занятости (джобцентры) будут ставить во главу угла быстрый выход человека на рынок труда, а не его длительное обучение или посещение курсов повышения квалификации. При этом становится более строгим и контроль за финансами получателей. Социальные службы начнут более тщательно оценивать имущество и стоимость жилья. Сокращаются и льготные сроки, когда собственные сбережения разрешалось не учитывать.
Значительные изменения затронули и систему наказаний за невыполнение требований государства. Любые проявления пассивности безработных приведут к финансовым санкциям.
Такое правило будет действовать в тех случаях, когда человек по состоянию здоровья или психологически способен выполнять предложенные обязанности. Кроме того, собственные сбережения в размере до 40 тысяч евро люди теперь обязаны тратить на собственные нужды уже в первый год после обращения за субсидией. Оплату аренды жилья государство будет покрывать только в четко ограниченных рамках.
Нововведения охватят множество жителей страны, однако далеко не все из них смогут сразу пойти работать по личным обстоятельствам.
Среди тех, кто получает помощь, более миллиона человек не имеют подтвержденной профессии, а около 16 тысяч человек вообще внесены в список регулярно игнорирующих джобцентры. В то же время около двух миллионов получателей выплат физически не могут работать, поскольку воспитывают детей своими силами, ухаживают за больными родственниками или имеют слишком низкую зарплату и просто нуждаются в доплате от государства. Почти половину этой категории составляют дети и подростки.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что Украина и Германия начали совместную работу над вопросом возвращения украинских граждан, в том числе мужчин мобилизационного возраста, находящихся на территории ФРГ.