Нові фінансові обмеження в Німеччині: як каратимуть біженців за безробіття

У Німеччині набула чинності масштабна реформа системи соціального забезпечення, яка безпосередньо зачепить мільйони людей. Зміни суттєво вплинуть на українських шукачів притулку, а також на місцевих громадян, які не мають роботи. Держава посилює контроль та висуває суворіші вимоги до тих, хто живе за рахунок бюджету.

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Трансформація системи передбачає перехід на інший вид державної підтримки та зміну підходів до працевлаштування.

"З середи, 1 липня, українські біженці в Німеччині, а також безробітні в цій країні замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) отримуватимуть так званий базовий дохід (Grundsicherung), — повідомляє видання DW. — У зв'язку з цим запроваджуються нові правила отримання виплат для працездатних, але довгостроково безробітних жителів ФРН".

Тепер центри зайнятості (джобцентри) ставитимуть на перше місце швидкий вихід людини на ринок праці, а не її тривале навчання чи відвідування курсів підвищення кваліфікації. Разом із цим стає суворішим і контроль за фінансами одержувачів. Соціальні служби почнуть ретельніше оцінювати наявне майно та вартість житла. Скорочуються і пільгові терміни, коли власні заощадження дозволялося не враховувати.

Значні зміни торкнулися і системи покарань за невиконання вимог держави. Будь-які прояви пасивності з боку безробітних призведуть до фінансових санкцій.

"Якщо одержувачі допомоги пропускатимуть зустрічі в центрах зайнятості або не подаватимуть заяви для влаштування на роботу, виплати можуть скоротити або скасувати повністю, — зазначають журналісти, окреслюючи нові обов'язки громадян: — Що ж до пропозицій працевлаштування, то безробітні повинні будуть погоджуватися навіть на роботу із нижчою кваліфікацію".

Таке правило діятиме у випадках, коли людина за станом здоров'я чи психологічно здатна виконувати запропоновані обов'язки. Крім того, власні збереження у розмірі до 40 тисяч євро люди тепер зобов'язані витрачати на власні потреби вже протягом першого року після звернення за субсидією. Оплату оренди житла держава також покриватиме лише у чітко обмежених рамках.

Нововведення охоплять величезну кількість мешканців країни, проте далеко не всі з них зможуть одразу піти працювати через особисті обставини.

"Очікується, що базовий дохід замість соціальної допомоги з 1 липня будуть отримувати близько 5,5 мільйона жителів Німеччини, — зауважує медіа. — Лише менше третини з них доступні для ринку праці".

Серед тих, хто отримує допомогу, понад мільйон людей не мають підтвердженої професії, а близько 16 тисяч осіб взагалі внесені до списку тих, хто регулярно ігнорує джобцентри. Водночас близько двох мільйонів отримувачів виплат фізично не можуть працювати, оскільки виховують дітей самотужки, доглядають хворих родичів або мають надто низьку зарплату і просто потребують доплати від держави. Майже половину з цієї категорії становлять діти та підлітки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна та Німеччина розпочали спільну роботу над питанням повернення українських громадян, у тому числі чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають на території ФРН.



