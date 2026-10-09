Новые рейтинги прояснили ситуацию: действительно ли вскоре в Германии сменится власть

Политические позиции канцлера Германии Фридриха Мерца продолжают ослабевать. Согласно новому опросу института Ipsos, проведенному по заказу Der Spiegel, блок ХДС/ХСС получил лишь 20% поддержки. Это самый низкий показатель партийного объединения за все время наблюдений Ipsos, ведущихся с 2016 года.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Лидерство укрепляет ультраправа "Альтернатива для Германии" (AfD). За месяц ее рейтинг вырос на один процентный пункт и составил 28%. Таким образом, разрыв между ней и консерваторами Мерца увеличился до восьми пунктов.

Как отмечают авторы исследования, с марта этого года ХДС/ХСС не удавалось вернуть утраченные позиции. Такая динамика свидетельствует о серьезных вызовах для политической силы, возглавляемой федеральным правительством.

Третье место занимают "Зеленые" с 15% – их результат не изменился. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) прибавила один пункт и теперь имеет 13%. "Левые", напротив, потеряли один пункт, опустившись до 12% и пятого места.

Свободная демократическая партия набирает 4%, а Альянс за социальную справедливость, ранее известный как BSW, – 3%. При таком результате обе политические силы не преодолели бы пятипроцентный барьер для прохождения в Бундестаг.

Опрос проводился онлайн с 30 сентября по 4 октября среди примерно 2002 жителей Германии. Другое исследование, проведённое институтом INSA, ранее зафиксировало для AfD поддержку на уровне 30%.

Отдельно сообщалось, что большинство опрошенных немцев негативно оценивают работу Мерца в должности канцлера, а 58% поддержали бы его отставку. В то же время партийные рейтинги и оценка деятельности правительства являются разными показателями и сами по себе не определяют результаты предстоящих выборов.

Также издание "Комментарии" сообщало – должен ли Мерц уйти в отставку: немцы изменили свое мнение.



