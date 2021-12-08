Немецкие законодатели в среду, 8 декабря, избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, положив конец 16-летнему консервативному правлению Ангелы Меркель и проложив путь для проевропейского коалиционного правительства, пообещавшего стимулировать зеленые инвестиции. Об этом сообщает Reuters.

Назначенный канцлер Германии Олаф Шольц получает цветы - Reuters

63-летний Шольц, занимавший должность вице-канцлера и уходящего министра финансов в правительстве Меркель получил абсолютное большинство в 395 голосов от депутатов нижней палаты парламента, сказал президент Бундестага Баербель Бас.

Шольц, кивнувший в маске и махнувший рукой, получив овации от депутатов, получил букеты цветов от лидеров парламентских групп.

После выдвижения кандидатуры президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в замке Бельвю Шольц вернется в парламент, чтобы принести присягу перед депутатами.

Во второй половине дня Меркель передаст канцелярию новому лидеру страны с крупнейшей экономикой Европы, соприкасающейся с жесткой четвертой волной коронавируса.

Благодаря своей приземленной и бессмысленной манере Шольц позиционировал себя как естественного преемника Меркель и надежную правую руку, чтобы управлять Германией из-за вызовов, начиная от разрешения климатического кризиса до борьбы с более конфронтационной Россией и не менее упорным Китаем.

Шольц возглавит беспрецедентную трехстороннюю правящую коалицию на федеральном уровне со сторонниками расходов, экологами Зеленых и финансово более консервативными, либертарианскими свободными демократами (FDP) – маловероятными политическими единомышленниками в прошлом.

Как сообщили ранее "Комментарии", вооруженные силы Германии в четверг, 2 декабря, почтили канцлера Ангелу Меркель , покидающую свой пост, высшей церемонией, играя эклектическую комбинацию музыки по ее собственному выбору.

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