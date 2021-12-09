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Новый канцлер Германии высказался о попытке Россию начать эскалации в Украине

Олаф Шольц сказал, что России придется столкнуться с последствиями, если границы Украины будут нарушены

сегодня, 12:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Канцлер Германии Олаф Шольц в одном из первых своих интервью на высокой должности заявил, что Россию ждут серьезные последствия, если границы Украины будут нарушены. Как передает издание "Комментарии", такую позицию озвучил Шольц для издания "Welt-TV", его цитирует агентство DPA.

Новый канцлер Германии высказался о попытке Россию начать эскалации в Украине

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц подчеркнул, Германия имеет однозначную и всем понятную позицию – границы не должны пересматриваться и абсолютно все государства должны уважать нерушимость границ. Именно поэтому Берлин сегодня вместе со своими союзниками использует все возможные механизмы, чтобы не допустить нового противостояния.

Шольц также анонсировал нехорошие последствия для той стороны, которая спровоцирует новое противостояние. При этом канцлер напомнил, что об этом можно будет говорить только после того, как мирные дипломатические убеждения не подействуют. Пока что задействуются все возможные варианты для мирного разрешения ситуации.

На уточняющий вопрос, является ли Олаф Шольц сторонником запуска "Северного потока-2" канцлер ответил, что окончательное решение по газопроводу должно принять Федеральное сетевое агентство. 

Канцлер ФРГ добавил, объединённая Европа пытается сделать все возможное, чтобы в Украине побыстрее наступил мир и не было вооруженных столкновений.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц официально возглавил немецкое правительство. Эксперты рассказали в интервью нашему порталу, что ждать Украине от новой власти в ФРГ. А также спрогнозировали, произойдёт ли перезагрузка двухсторонних отношений между Украиной и Германией.



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Источник: https://www.sueddeutsche.de/politik/bundesregierung-scholz-droht-im-ukraine-konflikt-mit-konsequenzen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211208-99-306707
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