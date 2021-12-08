Олаф Шольц стал канцлером ФРГ: чего ждать от украино-немецких отношений после смены власти

Немецкие законодатели в среду, 8 декабря, избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, положив конец 16-летнему консервативному правлению Ангелы Меркель и проложив путь для коалиционного правительства (Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии).

Олаф Шольц - фото: Reuters

Что это значит для Украины и Европы? Какие есть возможности и риски? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Серьезной перезагрузки украино-немецких отношений после официальной смены власти в ФРГ ожидать не стоит

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук считает, что глобально вряд ли что-то изменится после транзита власти в Германии.

"Шольц себя неоднократно позиционировал не как человек, который идет сломать систему Меркель, а как продолжатель, возможно с определенным реформированием подходов предыдущего канцлера. Естественно, у Меркель были некие более личные отношения с Путиным, чем у Шольца, что работало в определенной мере против Украины. У Шольца такого бэкграунда нет. И в этом есть некий позитив для нас. С другой стороны, ФРГ выстраивает отношения с РФ (да и не только с ней) с чисто немецким прагматизмом. В том числе касательно "Северного потока-2". Германия защищает свои, а не наши интересы. И это нормально", – подчеркивает эксперт.

В то же время, продолжает он, сейчас у Украины сейчас есть окно возможностей, чтобы не столько перезагрузить отношения с Германией, сколько несколько их трансформировать.

"Это и вопрос "зеленой энергетики". Тема сейчас очень популярна в Германии. И нам важно стать интересным партнером в этом смысле. И вопрос сохранения транзита через украинскую газотранспортную систему. И ряд политических вопросов. Тут в помощь может быть новая глава немецкого МИД – лидер "зеленых" Анналена Бербок. При Меркель значительную часть полномочий внешнеполитического ведомства перетянула на себя администрация канцлера. Если Бербок удастся реформировать данное ведомство, вернув ему прежние полномочия, расширив, то с ней мы сможем договориться о большем, чем было ранее. В этом смысле для Украины – есть позитив", – считает Никита Трачук.

При этом, отмечает он, не похоже, чтобы сама Украина созрела для трансформации отношений с Германией.

"Тут можно вспомнить неоднократные резкие выпады в адрес немецкого руководства со стороны украинского посла в Германии Андрея Мельника. И аналогичные – далеко не дипломатичные – заявления главы нашего МИД Дмитрия Кулебы. Нельзя так строить отношения с крупнейшим европейским игроком, – уверен эксперт. – Как следствие – Германия не воспринимает нас как равноправного, адекватного, интересного партнера. И создается впечатление, что сама украинская власть не заинтересована в улучшении отношений, в том числе в ракурсе возобновления полуживого нормандского формата. Заметьте, что при Зеленском мы стремительно теряем поддержку ведущих стран ЕС и наших партнеров по нормандскому формату – Франции и Германии. Акценты в украинской внешнеполитической деятельности сейчас сместились на сотрудничество с США, Канадой, Великобританией. Мы явно переориентируемся на более радикальных партнеров. Которые подальше от нас, от РФ. И видят ситуацию и ее риски несколько иначе, чем те же немцы. Американцы и британцы потихоньку накачивают нас вооружением, присылают своих инструкторов, военных на учения. В то время, как Германия нам даже продавать оружие не хочет, опасаясь эскалации".

Никита Трачук резюмирует: серьезной перезагрузки украино-немецких отношений после официальной смены власти в ФРГ ожидать не стоит. Прежде всего, потому что сама Украина, испытывающая некое разочарование определенным позициями немецкого руководства (особенно касательно СП-2) переориентируется на некие новые центры силы. Хоть при должном рвении наших дипломатом, мы могли бы достигнуть важных для себя подвижек в отношениях с Германией, уверен эксперт.

Новое немецкое правительство для Украины будет иметь скорее нейтральные последствия – с некоторыми основаниями для осторожного оптимизма

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что к избранию нового канцлера Германии нужно относиться спокойно. Ведь он представляет не одну партию, а коалицию, где разные политсилы будут уравновешивать друг друга. В том числе и по вопросу взаимодействия с Украиной.

"Сами немецкие социал-демократы, непосредственно которых и представляет в правительстве Шольц, ранее отличались неоднозначным отношением к Украине. А также призывами к "нормализации" отношений с Россией. Но их будут уравновешивать партнеры. Те же "зеленые", которые ранее выступали против "Северного потока-2" и за более конкретную евро-перспективу для Украины. Последнее даже отражено в коалиционном соглашении, заключение которого предшествовало формированию нового правительства", – отмечает Петр Олещук.

По его мнению, в целом, новое немецкое правительство для Украины будет иметь скорее нейтральные последствия – с некоторыми основаниями для осторожного оптимизма.

"Вряд ли что-то изменится кардинально, – считает политолог. – Германия продолжит официально поддерживать территориальную целостность Украины, однако будет призывать к исключительно дипломатическим методам давления на Россию"

Ранее эксперты проанализировали для портала "Комментарии" достижения и провалы Ангелы Меркель на посту канцлера Германии.











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