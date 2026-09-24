«Новый уровень эскалации»: Германия выставила России жесткое обвинение

Гибридные атаки России против европейских государств, поддерживающих Украину, вышли на новый уровень. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает dpa.

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По словам главы немецкого МИД, Москва расширяет инструменты давления на страны, которые выступают в поддержку Украины и международного права. В качестве одного из примеров Вадефуль привел инцидент в аэропорту Лейпцига, который произошел в начале августа.

Министр заявил, что Россия якобы пыталась организовать атаку на два украинских грузовых самолета с использованием беспилотника со взрывчаткой. По его словам, этот эпизод нельзя рассматривать как единичный случай.

"Это не единичный пример безрассудной и опасной эскалации со стороны России в Европе", — заявил Вадефуль.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также связал действия России с более широкими последствиями для мировой продовольственной безопасности. По его словам, атаки на украинские порты препятствуют экспорту зерна, что влияет не только на Украину, но и на поставки продовольствия в другие страны.

Вадефуль призвал прекратить дальнейшее развитие "спирали разрушения и насилия" и вновь выступил за полное и немедленное прекращение огня. Еще одним необходимым шагом он назвал обмен военнопленными.

При этом министр подчеркнул, что переговорный процесс должен основываться на международном праве. По его словам, Украина и европейские государства готовы участвовать в поиске мирного решения.

"Нам нужен возврат к переговорам в доброй воле", — заявил Вадефуль, подчеркнув необходимость достижения всеобъемлющего и длительного мира.

Заявления немецкого министра прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о возможных форматах прекращения огня и дипломатического урегулирования войны. В Берлине при этом продолжают рассматривать гибридные угрозы как более широкий вызов европейской безопасности.

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