logo

BTC/USD

85851

ETH/USD

2733.61

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия После громкого провала Мерца в Германии заговорили о расколе: что происходит в партии канцлера
commentss НОВОСТИ Все новости

После громкого провала Мерца в Германии заговорили о расколе: что происходит в партии канцлера

Руководство фракции ХДС/ХСС публично выступило за единство, но внутри блока продолжаются споры о реформе и политическом курсе правительства

23 сентября 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил поддержку парламентской фракции ХДС/ХСС после неудачного результата партии на выборах в Мекленбурге-Передней Померании. Об этом сообщает Tagesschau.

После громкого провала Мерца в Германии заговорили о расколе: что происходит в партии канцлера

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

На заседании фракции 22 сентября представители блока публично отвергли возможность внутрипартийного раскола и призвали сохранить единство.

Заместитель председателя фракции Матиас Миддельберг заявил, что политический кризис внутри блока может иметь последствия не только для правительства, но и для страны. По его словам, у правящей коалиции и парламентского большинства есть возможность доказать способность действовать согласованно.

Поддержка Мерца прозвучала после серьезной неудачи ХДС на региональных выборах. В Мекленбурге-Передней Померании партия впервые не преодолела пятипроцентный барьер и не получила мест в земельном парламенте. По данным ARD, ХДС набрал 4,9%, тогда как первое место заняла АдГ с 38,3%, а СДПГ получила 35,4%.

После выборов в партии усилились дискуссии о дальнейшем политическом курсе. При этом открытого требования об отставке Мерца со стороны фракции не последовало. Руководитель фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай заявил, что канцлер сохраняет поддержку депутатов, хотя потребность в обсуждении итогов выборов остается значительной.

Сам Мерц намерен продолжать запланированные преобразования. В числе приоритетов – изменения в пенсионной системе и сфере ухода за пожилыми людьми.

Однако часть реформ остается предметом разногласий между ХДС/ХСС и коалиционными социал-демократами. Внутри самой партии также звучат призывы пересмотреть политический курс после серии неудачных региональных выборов.

Таким образом, после выборного поражения фракция публично продемонстрировала поддержку канцлера, однако внутрипартийная дискуссия о направлении правительства и дальнейшей стратегии ХДС продолжается.

Читайте также на портале "Комментарии" — партия Мерца потерпела сокрушительное поражение на выборах: важное заявление канцлера.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/merz-unionsfraktion-100.html
Теги:

Новости

Все новости