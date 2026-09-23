После громкого провала Мерца в Германии заговорили о расколе: что происходит в партии канцлера

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил поддержку парламентской фракции ХДС/ХСС после неудачного результата партии на выборах в Мекленбурге-Передней Померании. Об этом сообщает Tagesschau.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

На заседании фракции 22 сентября представители блока публично отвергли возможность внутрипартийного раскола и призвали сохранить единство.

Заместитель председателя фракции Матиас Миддельберг заявил, что политический кризис внутри блока может иметь последствия не только для правительства, но и для страны. По его словам, у правящей коалиции и парламентского большинства есть возможность доказать способность действовать согласованно.

Поддержка Мерца прозвучала после серьезной неудачи ХДС на региональных выборах. В Мекленбурге-Передней Померании партия впервые не преодолела пятипроцентный барьер и не получила мест в земельном парламенте. По данным ARD, ХДС набрал 4,9%, тогда как первое место заняла АдГ с 38,3%, а СДПГ получила 35,4%.

После выборов в партии усилились дискуссии о дальнейшем политическом курсе. При этом открытого требования об отставке Мерца со стороны фракции не последовало. Руководитель фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай заявил, что канцлер сохраняет поддержку депутатов, хотя потребность в обсуждении итогов выборов остается значительной.

Сам Мерц намерен продолжать запланированные преобразования. В числе приоритетов – изменения в пенсионной системе и сфере ухода за пожилыми людьми.

Однако часть реформ остается предметом разногласий между ХДС/ХСС и коалиционными социал-демократами. Внутри самой партии также звучат призывы пересмотреть политический курс после серии неудачных региональных выборов.

Таким образом, после выборного поражения фракция публично продемонстрировала поддержку канцлера, однако внутрипартийная дискуссия о направлении правительства и дальнейшей стратегии ХДС продолжается.

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