Обход санкций на миллионы: в стране ЕС разоблачили сеть оборонных поставок для РФ

Прокуратура Германии сообщила об аресте пяти человек, подозреваемых в создании преступной организации, занимавшейся незаконными оборонными закупками для компаний из России. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте германской прокуратуры.

Германия. Фото: из открытых источников

По данным следствия, среди задержанных – граждане Германии, Украины и России. Их обвиняют в организации около 16 тысяч поставок в РФ в обход санкций Европейского Союза, введенных после начала полномасштабной войны против Украины.

Чтобы замаскировать незаконную деятельность, участники схемы использовали как минимум одну фиктивную компанию, зарегистрированную в городе Любек. Кроме того, следователи установили наличие сети подставных клиентов в странах ЕС и за его пределами, а также российской компании-получателя, в которой один из арестованных занимал руководящий пост.

Прокуратура отмечает, что с 2022 года эта сеть осуществила закупку товаров не менее 30 миллионов евро. Снабжения были направлены в адрес 24 официально зарегистрированных производителей вооружения в России. Отдельно отмечается, что к схеме могли быть замешаны и российские государственные учреждения, что значительно повышает уровень подозрений и серьезность дела.

Расследование продолжается. В настоящее время немецкие правоохранительные органы разыскивают еще пять человек, которых считают участниками этой преступной организации. Следователи не исключают новых задержаний и расширения перечня обвинений.

