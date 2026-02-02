Обхід санкцій на мільйони: у країні ЄС викрили мережу оборонних поставок для РФ

Прокуратура Німеччини повідомила про арешт п’ятьох осіб, яких підозрюють у створенні злочинної організації, що займалася незаконними оборонними закупівлями для компаній з Росії. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті німецької прокуратури.

За даними слідства, серед затриманих – громадяни Німеччини, України та Росії. Їх звинувачують в організації приблизно 16 тисяч поставок до РФ в обхід санкцій Європейського Союзу, запроваджених після початку повномасштабної війни проти України.

Щоб замаскувати незаконну діяльність, учасники схеми використовували щонайменше одну фіктивну компанію, зареєстровану в місті Любек. Крім того, слідчі встановили наявність мережі підставних клієнтів у країнах ЄС та за його межами, а також російської компанії-одержувача, в якій один із заарештованих обіймав керівну посаду.

Прокуратура зазначає, що з 2022 року ця мережа здійснила закупівлю товарів щонайменше на 30 мільйонів євро. Постачання були спрямовані на адресу 24 офіційно зареєстрованих виробників озброєння в Росії. Окремо наголошується, що до схеми могли бути причетні й російські державні установи, що значно підвищує рівень підозр і серйозність справи.

Розслідування триває. Наразі німецькі правоохоронні органи розшукують ще п’ятьох осіб, яких вважають учасниками цієї злочинної організації. Слідчі не виключають нових затримань та розширення переліку обвинувачень.

