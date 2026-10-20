Оборона України під питанням: Мерц зробив резонансну заяву про США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив європейських лідерів, що загрозу з боку Росії не можна зводити виключно до війни проти України. На його думку, Володимир Путін прагне дестабілізувати політичний порядок Європи та послабити демократичні інституції. Про це повідомляє Bloomberg.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

"Росія знаходиться на шляху до дестабілізації всього політичного порядку на нашому європейському континенті", — заявив Мерц.

Він зазначив, що багато європейців досі недооцінюють масштаб загрози.

Глава німецького уряду наголосив, що протистояння стосується майбутнього відкритих суспільств та європейської інтеграції. За його оцінкою, Кремль побоюється успіху демократичних держав, тому європейським країнам необхідно зміцнювати власну безпеку.

Окремою проблемою стає фінансування української оборони. Мерц заявив, що Німеччина та інші європейські союзники продовжують виділяти значні кошти на підтримку Києва, незважаючи на відсутність співставної участі США у відповідних витратах.

"Це справді велике навантаження на наші бюджети", — визнав канцлер, наголосивши, що європейські країни мають намір продовжувати підтримку України до завершення війни.

За даними Bloomberg, європейські лідери також шукають способів знизити напруженість після загострення відносин між Вашингтоном та Києвом. США вимагають від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, тоді як Володимир Зеленський закидає американській адміністрації тиск на Київ.

Мерц намагається переконати Дональда Трампа, що сильна Європа відповідає інтересам самих Сполучених Штатів. Однак європейські уряди вже розглядають потребу більшої самостійності в обороні.

Головна проблема полягає в тому, що Європа поки що не здатна швидко замінити американські можливості у сфері протиповітряної оборони та обміну розвідувальними даними. Тому зміцнення європейської безпеки стає терміновим завданням, а не віддаленим політичним проектом.

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