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Slava Kot
Канцлер Германии считает, что Российской Федерации нужен шанс, а экономическое сотрудничество с Германии и РФ станет возможным после войны. Немецкий еженедельник Focus Online считает это опасным сигналом для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Focus Online проанализировал речь Олафа Шольца, которую немецкий политик сделал 13 декабря по случаю 70-летия Восточной комиссии по немецкой экономике. Канцлер Германии призывает поддерживать санкции против РФ, однако объявил о возможном сотрудничестве после войны.
По его мнению, после войны Россия останется самой большой страной на европейском континенте, поэтому к этому времени важно готовиться уже сейчас.
Немецкое издание считает, что Шольц послал сигнал России и представителям бизнеса. Его слова свидетельствуют о том, что канцлер держит двери для России открытыми. В соответствии с этим решением Олаф Шольц готов поставлять Украине зенитные установки типа Gepard, но не решается отправить танк Leopard или бронетранспортеры Marder.
В целом, издание считает, что права человека в этой ситуации почти не играют роли.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине была замечена немецкая неанонсированная военная техника.
Также "Комментарии" писали о громком заявлении Шольца о войне в Украине.
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сегодня, 17:33
Після закінчення війни республіки Імперії, які звільняться від окупації, швидко відновляться і досягнуть Європейського рівня. А з Україною буде те що з Кубою. Поки Радянський союз її підтримував, поки щось було, припинив підтримку - хана. Та і порівняти Росію, яку всім світом намагаються завалити, а вона зараза тримається. Та корумповану православну Україну, яку всім світом тримають на повній інтенсивній терапії, а вона ледь тримається.