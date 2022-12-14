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Олаф Шольц заговорил о сотрудничестве с Россией и ее гражданами

Немецкий канцлер начал говорить об экономическом сотрудничестве с Россией после войны, ведь, по словам Шольца, "это самая большая страна Европы и к этому нужно готовиться уже сейчас".

сегодня, 17:22
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Автор:

Slava Kot

Канцлер Германии считает, что Российской Федерации нужен шанс, а экономическое сотрудничество с Германии и РФ станет возможным после войны. Немецкий еженедельник Focus Online считает это опасным сигналом для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание.

Олаф Шольц заговорил о сотрудничестве с Россией и ее гражданами

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Focus Online проанализировал речь Олафа Шольца, которую немецкий политик сделал 13 декабря по случаю 70-летия Восточной комиссии по немецкой экономике. Канцлер Германии призывает поддерживать санкции против РФ, однако объявил о возможном сотрудничестве после войны.

"Одно можно сказать наверняка: отношения, которые у нас были, сейчас уменьшились. Но России, когда она закончит войну, и гражданам России, которые борются за другое будущее для себя, также нужна возможность снова начать экономическое сотрудничество", — сказал Шольц.

По его мнению, после войны Россия останется самой большой страной на европейском континенте, поэтому к этому времени важно готовиться уже сейчас.

Немецкое издание считает, что Шольц послал сигнал России и представителям бизнеса. Его слова свидетельствуют о том, что канцлер держит двери для России открытыми. В соответствии с этим решением Олаф Шольц готов поставлять Украине зенитные установки типа Gepard, но не решается отправить танк Leopard или бронетранспортеры Marder.

В целом, издание считает, что права человека в этой ситуации почти не играют роли.

"Каждый, кто думает, что все касается прав человека, наивен. Это касается жестких экономических и политических интересов. Американцы хотят держать под контролем ослабленную Россию. Французы с Макроном на передовой хотят зарабатывать деньги в Украине. А немцы? На самом деле они этого еще не знают" ", — заключает Focus Online.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине была замечена немецкая неанонсированная военная техника.

Также "Комментарии" писали о громком заявлении Шольца о войне в Украине.



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Источник: https://www.focus.de/politik/meinung/eine-analyse-von-ulrich-reitz-weiter-so-nach-dem-krieg-unser-kanzler-sendet-ein-fatales-signal-an-putin_id_180452874.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:33

Після закінчення війни республіки Імперії, які звільняться від окупації, швидко відновляться і досягнуть Європейського рівня. А з Україною буде те що з Кубою. Поки Радянський союз її підтримував, поки щось було, припинив підтримку - хана. Та і порівняти Росію, яку всім світом намагаються завалити, а вона зараза тримається. Та корумповану православну Україну, яку всім світом тримають на повній інтенсивній терапії, а вона ледь тримається.

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