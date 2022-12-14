Олаф Шольц заговорил о сотрудничестве с Россией и ее гражданами

Канцлер Германии считает, что Российской Федерации нужен шанс, а экономическое сотрудничество с Германии и РФ станет возможным после войны. Немецкий еженедельник Focus Online считает это опасным сигналом для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Focus Online проанализировал речь Олафа Шольца, которую немецкий политик сделал 13 декабря по случаю 70-летия Восточной комиссии по немецкой экономике. Канцлер Германии призывает поддерживать санкции против РФ, однако объявил о возможном сотрудничестве после войны.

"Одно можно сказать наверняка: отношения, которые у нас были, сейчас уменьшились. Но России, когда она закончит войну, и гражданам России, которые борются за другое будущее для себя, также нужна возможность снова начать экономическое сотрудничество", — сказал Шольц.

По его мнению, после войны Россия останется самой большой страной на европейском континенте, поэтому к этому времени важно готовиться уже сейчас.

Немецкое издание считает, что Шольц послал сигнал России и представителям бизнеса. Его слова свидетельствуют о том, что канцлер держит двери для России открытыми. В соответствии с этим решением Олаф Шольц готов поставлять Украине зенитные установки типа Gepard, но не решается отправить танк Leopard или бронетранспортеры Marder.

В целом, издание считает, что права человека в этой ситуации почти не играют роли.

"Каждый, кто думает, что все касается прав человека, наивен. Это касается жестких экономических и политических интересов. Американцы хотят держать под контролем ослабленную Россию. Французы с Макроном на передовой хотят зарабатывать деньги в Украине. А немцы? На самом деле они этого еще не знают" ", — заключает Focus Online.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине была замечена немецкая неанонсированная военная техника.

Также "Комментарии" писали о громком заявлении Шольца о войне в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!