logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия "Оранжевая чума": в Мюнхене выставили сатирическую скульптуру Трампа (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Оранжевая чума": в Мюнхене выставили сатирическую скульптуру Трампа (ФОТО)

Датский скульптор Йенс Галшиот представил в Мюнхене инсталляцию, сатирически высмеивающую Дональда Трампа.

16 февраля 2026, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В центре Мюнхена, на фоне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, появился провокационный арт-объект в виде бронзовой скульптуры президента США Дональда Трампа. Датский художник Йенс Галшиот представил работу под названием "The Orange Plague" или "King of Injustice" ("Оранжевая чума" или "Король несправедливости").

"Оранжевая чума": в Мюнхене выставили сатирическую скульптуру Трампа (ФОТО)

Скульптура "Оранжевая чума"

Скульптура изображает Дональда Трампа в виде всадника, сидящего на спине истощенного молодого человека. В одной руке президент США держит клюшку для гольфа, в другой руке американский политик держит весы правосудия. Под ногами у Трампа мяч для гольфа, стилизованный под планету Земля.

”Оранжевая чума”: в Мюнхене выставили сатирическую скульптуру Трампа (ФОТО) - фото 2

Сатирическая скульптура Дональда Трампа в Мюнхене

По замыслу автора композиция является аллегорией на глобальную политику президента США, в частности, относительно климатического кризиса и собственно "право определять справедливость".

"Трамп – это обнаженный император, замкнутый в собственной иллюзии величия. Каждый может видеть правду, но мало кто решается сказать ее вслух. Смех разоружает тиранов. Как только начинается смех, страх исчезает и власть обнажается", – говорит Галшиот о своем произведении.

Подобную инсталляцию Трампа верхом на мужчине Йенс Галшиот ранее демонстрировал на климатическом саммите COP30 в Бразилии и других городах мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Капитолия в Вашингтоне появилась скульптура, изображающая счастливо держащиеся за руки Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна.

Также "Комментарии" писали, что скульптор Мартинас Гаубас представил скульптуру российского диктатора Владимира Путина в Литве в виде пениса.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости