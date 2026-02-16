"Оранжевая чума": в Мюнхене выставили сатирическую скульптуру Трампа (ФОТО)

В центре Мюнхена, на фоне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, появился провокационный арт-объект в виде бронзовой скульптуры президента США Дональда Трампа. Датский художник Йенс Галшиот представил работу под названием "The Orange Plague" или "King of Injustice" ("Оранжевая чума" или "Король несправедливости").

Скульптура "Оранжевая чума"

Скульптура изображает Дональда Трампа в виде всадника, сидящего на спине истощенного молодого человека. В одной руке президент США держит клюшку для гольфа, в другой руке американский политик держит весы правосудия. Под ногами у Трампа мяч для гольфа, стилизованный под планету Земля.

Сатирическая скульптура Дональда Трампа в Мюнхене

По замыслу автора композиция является аллегорией на глобальную политику президента США, в частности, относительно климатического кризиса и собственно "право определять справедливость".

"Трамп – это обнаженный император, замкнутый в собственной иллюзии величия. Каждый может видеть правду, но мало кто решается сказать ее вслух. Смех разоружает тиранов. Как только начинается смех, страх исчезает и власть обнажается", – говорит Галшиот о своем произведении.

Подобную инсталляцию Трампа верхом на мужчине Йенс Галшиот ранее демонстрировал на климатическом саммите COP30 в Бразилии и других городах мира.

