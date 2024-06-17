Отменит ли Германия помощь украинским беженцам: ответ правительства

Германия не планирует отменять помощь Bürgergeld для украинских беженцев или переводить их на меньшие выплаты. Накануне соответствующее предложение выдвигали некоторые депутаты ФРГ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sueddeutsche Zeintung".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Федеральное правительство Германии не приняло призывы уменьшить государственные выплаты для украинских беженцев. Соответствующее заявление сделал спикер Правительства Штеффен Хебештрайт.

Вместе с тем, в Министерстве труда отмечают, что с помощью центров занятости можно было бы быстрее принять меры по интеграции беженцев на рынок труда.

Отметим, что сейчас в Германии около 1,1 миллиона беженцев из Украины. Их приняли в соответствии с так называемой директивой о массовом притоке, и поэтому им не нужно было подавать прошение о приюте.

Немецкие чиновники также отметили необходимость лучшего распределения беженцев в Европе. Ведь самое большое количество украинцев переехало в Польшу, Германию и Чехию.

В марте 2024 года, по данным агентства занятости, 185 тысяч украинцев были трудоустроены в Германии при социальном страховании. Это на 127 тысяч больше, чем до начала войны. Кроме того, в марте 47 тыс. украинцев были малозанятыми. Это на 39 тыс. больше, чем до начала войны.

Спикер Федерального министерства труда также сообщил, что многие украинки ждут места в садике для своих детей или посещают курсы немецкого языка, чтобы в дальнейшем трудоустроиться.

Стоит отметить, Германия выплачивает безработным украинским беженцам помощь Bürgergeld. С 1 января 2024 года ее размер составляет 563 евро в месяц.

Депутаты от правящей коалиции христианских демократов призвали Правительство прекратить именно эти выплаты. По их словам, они не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны дать людям работу.

Также некоторые главы министерств внутренних дел разных федеральных земель назвали Bürgergeld "фундаментальной ошибкой", потому что они не стимулируют украинцев трудоустраиваться. Подобные инициативы в правительстве Германии продвигают уже не первый месяц.

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