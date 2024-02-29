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Отправит ли Германия свои войска в Украину: что сказал Шольц

Германия не планирует отправлять в Украину своих солдат

сегодня, 00:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Немецкие военнослужащие не будут участвовать в войне в Украине против российской армии. У НАТО есть консенсус по поводу неучастия в боевых действиях на украинской территории, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Отправит ли Германия свои войска в Украину: что сказал Шольц

Германия остается одним из главных союзников Украины. Фото из открытых источников. Фото из открытых источников

"Мы не хотим, чтобы война России против Украины превратилась в войну между Россией и НАТО. Чтобы внести ясность: как канцлер Германии, я не буду отправлять солдат из нашего Бундесвера в Украину. Наши солдаты могут не сомневаться в этом", — заявил немецкий канцлер. 

Олаф Шольц подчеркнул, что федеральное правительство Германии и все союзники-члены НАТО согласны с консенсусом по поводу неучастия их военнослужащих в российско-украинской войне.

Как известно, ранее аналогичную позицию озвучил Белый дом и ряд европейских стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.



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Источник: https://www.heute.at/
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