Немецкие военнослужащие не будут участвовать в войне в Украине против российской армии. У НАТО есть консенсус по поводу неучастия в боевых действиях на украинской территории, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Германия остается одним из главных союзников Украины. Фото из открытых источников. Фото из открытых источников

"Мы не хотим, чтобы война России против Украины превратилась в войну между Россией и НАТО. Чтобы внести ясность: как канцлер Германии, я не буду отправлять солдат из нашего Бундесвера в Украину. Наши солдаты могут не сомневаться в этом", — заявил немецкий канцлер.

Олаф Шольц подчеркнул, что федеральное правительство Германии и все союзники-члены НАТО согласны с консенсусом по поводу неучастия их военнослужащих в российско-украинской войне.

Как известно, ранее аналогичную позицию озвучил Белый дом и ряд европейских стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.

