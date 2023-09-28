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Панический страх Шольца: СМИ узнали причину, почему Украина не получает ракеты TAURUS

Шольц боится, что действия Германии разозлят Москву

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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История с передачей Украине дальнобойных ракет Taurus закончилась нечем. Германия воздерживается от отправки в Украину высокоточного оружия из-за опасений, что они потребуют работы немецких техников на земле. Главным противником отправки Украине ракет, как и раньше выступает канцлер Германии Олаф Шольц. Он панически боится, что действия Германии разозлят Москву и приведут к новому витку эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Панический страх Шольца: СМИ узнали причину, почему Украина не получает ракеты TAURUS

Ракеты Taurus. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Германия не стала бы первой страной, которая могла предоставить Киеву дальнобойные ракеты. На такой шаг уже пошли правительства Великобритании и Франции. Украина сейчас активно использует ракеты этих стран, выносят логистику, склады и командные пункты врага. По сути Taurus – это немецкий аналог ракет Storm Shadow и Scalp, которые союзники уже отправили в Украину. 


Немецкие чиновники рассказали The Wall Street Journal, трехпартийное коалиционное правительство Германии дало согласие на поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц до сих пор категорически против.

Шольц переживает, что для обслуживания систем в Украину придется отправлять немецких военных, а это уже большой риск прямого противостояния с РФ.

Некоторые немецкие чиновники считают, что Шольц тянет с решением, потому что ждет, что Байден сделает первый шаг и передаст Украине ракеты ATACMS, якобы после этого Берлин также согласится передать Taurus.

Журналисты считают, даже, если передача ракет будет одобрена в ближайшее время, украинским военным может потребоваться довольно много времени для развертывания этого оружия. В первую очередь, придется переоборудовать самолеты, чтобы они могли нести эту ракету.

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Источник: https://www.wsj.com/world/europe/germany-stalling-long-range-cruise-missile-delivery-to-ukraine-66354f53?page=1
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