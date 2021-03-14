Партия Меркель показала худший в истории результат на региональных выборах в Германии

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Татьяна Веремеева
Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Ангелой Меркель
и который входит в правящую в Германии коалицию, занял вторые места на
парламентских выборах в двух федеральных землях. Это худший в истории партии
результат в этих регионах. Об этом сообщает BBC.
ХДС, Ангела Меркель. Фото: EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN
Сегодня, 14 марта, состоялись выборы в немецких Рейнланд-Пфальце и
Баден-Вюртемберге. Согласно предварительным данным, за партию Ангелы Меркель в
первом регионе отдали голоса 26% избирателей, что приблизительно на 6% меньше,
чем во время предыдущих выборов в 2016 году. Во втором регионе за партию
проголосовали 23% избирателей, что на 4% меньше, чем на прошлых выборах.
В Рейнланд-Пфальце ХДС обошли социал-демократы, которые набрали 34%
голосов, а в Баден-Вюртемберге – партия "Зеленые" с 32% голосов.
Опросы общественного мнения показывают, что национальная популярность ХДС
упала с 40% в июне прошлого года, когда Германию хвалили за ее первоначальную
реакцию на пандемию коронавируса, до около 33% в этом месяце.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в начале нынешнего года сообщила,
что покидает свой пост. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, что
ждет отношения Германии и Украины после ухода Меркель.
В январе избрали преемника Меркель на должность председателя партии ХДС. Им
стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.
Приемник Меркель выступил
за идею предоставления Украине европейской перспективы. Кроме того, немецкий лидер выступил за сохранение санкций против России.
Политик считает, что сейчас нужно дойти до дружбы и сближения двум сторонам —
Киеву и Брюсселю. К тому же Армин Лашет заявляет, что Украина имеет неплохие
шансы членства в Европейском Союзе.
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