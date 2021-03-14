Партия Меркель показала худший в истории результат на региональных выборах в Германии

Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Ангелой Меркель и который входит в правящую в Германии коалицию, занял вторые места на парламентских выборах в двух федеральных землях. Это худший в истории партии результат в этих регионах. Об этом сообщает BBC.



ХДС, Ангела Меркель. Фото: EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN

Сегодня, 14 марта, состоялись выборы в немецких Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге. Согласно предварительным данным, за партию Ангелы Меркель в первом регионе отдали голоса 26% избирателей, что приблизительно на 6% меньше, чем во время предыдущих выборов в 2016 году. Во втором регионе за партию проголосовали 23% избирателей, что на 4% меньше, чем на прошлых выборах.

В Рейнланд-Пфальце ХДС обошли социал-демократы, которые набрали 34% голосов, а в Баден-Вюртемберге – партия "Зеленые" с 32% голосов.

Опросы общественного мнения показывают, что национальная популярность ХДС упала с 40% в июне прошлого года, когда Германию хвалили за ее первоначальную реакцию на пандемию коронавируса, до около 33% в этом месяце.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в начале нынешнего года сообщила, что покидает свой пост. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, что ждет отношения Германии и Украины после ухода Меркель.

В январе избрали преемника Меркель на должность председателя партии ХДС. Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет. Приемник Меркель выступил за идею предоставления Украине европейской перспективы. Кроме того, немецкий лидер выступил за сохранение санкций против России. Политик считает, что сейчас нужно дойти до дружбы и сближения двум сторонам — Киеву и Брюсселю. К тому же Армин Лашет заявляет, что Украина имеет неплохие шансы членства в Европейском Союзе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!