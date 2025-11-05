Ультраливая политическая сила Германии, созданная известной пророссийской деятельницей Сарой Вагенкнехт, готовится к ребрендингу. Партия "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) планирует изменить название, убрав с нее имя своей основательницы.

Сара Вагенкнехт. Фото из открытых источников

Руководство партии приняло решение вынести новое название "Альянс за социальную справедливость и экономическое благоразумие" на голосование делегатов. Окончательное утверждение ожидается на партийном съезде в Магдебурге в начале декабря.

Интересно, что в обоих вариантах, старом и новом, сохраняется одинаковое сокращение BSW, чтобы не изменять политический бренд. По словам представителей политсилы, новое название должно подчеркнуть "программные ценности" партии и снизить зависимость от имени ее лидера.

Сама Вагенкнехт ранее говорила, что предыдущее название носило "временный характер" и использовалось лишь для быстрой узнаваемости партии при ее создании.

56-летняя Сара Вагенкнехт ранее была сопредседателем фракции "Левой партии", из которой она ушла после внутренних конфликтов в 2024 году. Тогда она создала свою политическую силу, сделав ставку на социальную политику, антимиграционную риторику и жесткую критику Запада.

На выборах в Европарламент и региональные парламенты в Восточной Германии партия Вагенкнехт получила заметную поддержку избирателей. Однако на выборах в Бундестаг в феврале 2025 года BSW не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Сара Вагенкнехт неоднократно попадала в заглавия европейских СМИ из-за своих пророссийских высказываний. Она критиковала санкции против Москвы, выступала против поставок оружия Украине и призвала к "мирным переговорам" с Кремлем. Поэтому немецкая пресса часто называет ее "подругой Путина".

