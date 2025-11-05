Партія німецької "подруги Путіна" змінила назву та позбулася її імені

Ультраліва політична сила Німеччини, створена відомою проросійською політикинею Сарою Вагенкнехт, готується до ребрендингу. Партія "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) планує змінити назву, прибравши з неї ім’я своєї засновниці.

Сара Вагенкнехт. Фото з відкритих джерел

Керівництво партії ухвалило рішення винести нову назву "Альянс за соціальну справедливість і економічну розсудливість" на голосування делегатів. Остаточне затвердження очікується на партійному з’їзді у Магдебурзі на початку грудня.

Цікаво, що в обох варіантах, старому й новому, зберігається однакове скорочення BSW, аби не змінювати політичний бренд. За словами представників політсили, нова назва має підкреслити "програмні цінності" партії та зменшити залежність від імені її лідерки.

Сама Вагенкнехт раніше говорила, що попередня назва мала "тимчасовий характер" і використовувалася лише для швидкої впізнаваності партії під час її створення.

56-річна Сара Вагенкнехт раніше була співголової фракції "Лівої партії", з якої вона пішла після внутрішніх конфліктів у 2024 році. Тоді вона створила власну політичну силу, зробивши ставку на соціальну політику, антиміграційну риторику та жорстку критику Заходу.

На виборах до Європарламенту та регіональних парламентів у Східній Німеччині партія Вагенкнехт здобула помітну підтримку виборців. Однак на виборах до Бундестагу в лютому 2025 року BSW не змогла подолати п’ятивідсотковий бар’єр.

Сара Вагенкнехт неодноразово потрапляла в заголовки європейських ЗМІ через свої проросійські висловлювання. Вона критикувала санкції проти Москви, виступала проти постачання зброї Україні й закликала до "мирних переговорів" з Кремлем. Через це німецька преса часто називає її "подругою Путіна".

