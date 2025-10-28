Німецька «подруга Путіна» відреагувала на інформацію про напад РФ на НАТО

Німецький політик Сара Вагенкнехт скептично оцінила можливість прямого військового конфлікту між Росією і Північноатлантичним альянсом. Як повідомляє портал "Коментарі", свою думку вона озвучила у прямому ефірі телеканалу ntv.

Сара Вагенкнехт. Фото: з відкритих джерел

"Путін не нападе на Альянс, тому що він не самогубець і приблизно знає, який баланс сил", — сказала Вагенкнехт.

Політик наголосила, що "у всіх категоріях звичайних озброєнь, а також за кількістю солдатів НАТО значно переважає Росію навіть зараз".

"І тому це так неправильно і так нечесно, коли люди продовжують говорити: нам потрібно ще більше озброїтися, нам потрібно ще більше солдатів", — наголосила вона.

