«Печальный вечер» для Мерца: что происходит в Германии после триумфа AfD

Первые реакции немецких политиков на предварительные результаты выборов в Саксонии-Анхальте оказались крайне эмоциональными. После публикации прогнозов, показавших исторически высокий результат "Альтернативы для Германии" (AfD), лидеры ведущих партий признали серьезность произошедшего. Об этом сообщает Spiegel.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Сопредседатель AfD Тино Хрупалла встретил прогноз с откровенным триумфом. Он заявил, что канцлер Фридрих Мерц намеревался сократить поддержку его партии, однако в итоге сама AfD добилась резкого ослабления позиций Христианско-демократического союза.

"Это сенсационный результат и также четкий сигнал для Берлина", — заявил Хрупалла, назвав итоги голосования явным мандатом на политические изменения.

Для ХДС выборы стали гораздо более болезненными. Премьер Саксонии-Анхальт Свен Шульце признал, что результат оказался не таким, каким его ожидали в партии, и стал "горьким ударом". При этом политик не дал однозначного ответа на вопрос, сохранит ли ХДС запрет на сотрудничество с AfD.

Еще жестче оценил ситуацию лидер фракции ХДС Торстен Фрай. Он назвал результаты "поворотным моментом" для Германии. Особую тревогу, по его словам, вызывает тот факт, что партия, которую региональная внутренняя разведка классифицирует как правоэкстремистскую, получила столь высокий уровень поддержки.

Не скрывал разочарования и лидер СДПГ, федеральный министр финансов Ларс Клингбайль. Он также назвал происходящее переломным моментом, добавив: "Это печальный вечер".

Результаты выборов становятся серьезным политическим сигналом для Берлина. Успех AfD показывает, что партия способна не только усиливать позиции в восточных землях Германии, но и оказывать давление на традиционные политические силы.

Теперь перед ХДС стоит сложный выбор: продолжать категорически исключать сотрудничество с AfD или пересматривать стратегию на фоне растущей поддержки ультраправых. Именно этот вопрос может стать одним из главных последствий выборов в Саксонии-Анхальте.

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