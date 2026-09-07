«Сумний вечір» для Мерца: що відбувається в Німеччині після тріумфу AfD

Перші реакції німецьких політиків на попередні результати виборів у Саксонії-Анхальті виявилися вкрай емоційними. Після публікації прогнозів, що показали історично високий результат "Альтернативи для Німеччини" (AfD), лідери провідних партій визнали серйозність події. Про це повідомляє Spiegel.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Співголова AfD Тіно Хрупалла зустрів прогноз із відвертим тріумфом. Він заявив, що канцлер Фрідріх Мерц мав намір скоротити підтримку його партії, однак у результаті сама AfD добилася різкого ослаблення позицій Християнсько-демократичного союзу.

"Це сенсаційний результат і також чіткий сигнал для Берліна", — заявив Хрупалла, назвавши підсумки голосування явним мандатом на політичні зміни.

Для ХДС вибори стали набагато болючішими. Прем'єр Саксонії-Анхальт Свен Шульце визнав, що результат виявився не таким, яким на нього чекали в партії, і став "гірким ударом". При цьому політик не дав однозначної відповіді на запитання, чи ХДС збереже заборону на співпрацю з AfD.

Ще жорсткіше оцінив ситуацію лідер фракції ХДС Торстен Фрай. Він назвав результати поворотним моментом для Німеччини. Особливу тривогу, за його словами, викликає той факт, що партія, яку регіональна внутрішня розвідка класифікує як правоекстремістську, отримала такий високий рівень підтримки.

Не приховував зневіри і лідер СДПН, федеральний міністр фінансів Ларс Клінгбайль. Він також назвав те, що відбувається, переломним моментом, додавши: "Це сумний вечір".

Результати виборів стають серйозним політичним сигналом Берліну. Успіх AfD показує, що партія здатна не лише посилювати позиції у східних землях Німеччини, а й чинити тиск на традиційні політичні сили.

Тепер перед ХДС стоїть складний вибір: продовжувати категорично виключати співпрацю з AfD або переглядати стратегію на тлі підтримки ультраправих. Саме це питання може стати одним із головних наслідків виборів у Саксонії-Анхальті.

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