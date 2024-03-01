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Передадут Taurus на следующий же день. Какие действия убедят Шольца помочь Украине

Германия еще может передать Украине дальнобойные ракеты даже несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца, об этом в комментарии РБК-Украина сказал эксперт Defense Express Валерий Рябых, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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По его словам, Германия ожидает решения США по поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS с дальностью полета 300 километров.

Передадут Taurus на следующий же день. Какие действия убедят Шольца помочь Украине

Ракета Taurus

Как предполагает эксперт, на следующий день после того, как Вашингтон передаст Киеву эти ракеты, Берлин примет такое же решение и по ракетам Таурус.

"Как только США дадут ATACMS на 300 км, думаю, на следующий день немцы тоже отважатся",
– сказал эксперт.

Как считает эксперт, в Германии просто не хотят быть инициаторами снабжения ракет с такими характеристиками. Однако, говорит Рябых, мир меняется и Германии пора учиться брать на себя ответственность за безопасность в Европе, если она видит себя лидером. По его словам, конструкция безопасности, которая была выстроена после Второй мировой войны, претерпевает изменения, в частности, меняется позиция и в отношении лидерства США.

"И европейские страны должны адекватно реагировать на действия российского агрессора, поставившего мир под угрозу",
– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что крылатые ракеты Taurus имеют дальность полета 500 км и при неправильном использовании они могут долететь даже до Москвы и поразить там какие-либо цели.

По его словам, Британия и Франция заранее позаботились об ограничении дальности полета ракет, передаваемых Украиной. При этом он подчеркнул, что для развертывания в Украине таких ракет, как Taurus, будет обязательным участие Германии и "об этом не может быть и речи". При этом Шольц заявил, что его раздражают обвинения Берлина в том, что он не дает Украине дальнобойные ракеты. По его словам, Германия и так передает Киеву очень много разного оружия.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/koli-nimechchina-mozhe-peredati-ukrayini-1709303822.html
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