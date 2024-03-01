Передадут Taurus на следующий же день. Какие действия убедят Шольца помочь Украине

По его словам, Германия ожидает решения США по поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS с дальностью полета 300 километров.

Ракета Taurus

Как предполагает эксперт, на следующий день после того, как Вашингтон передаст Киеву эти ракеты, Берлин примет такое же решение и по ракетам Таурус.

"Как только США дадут ATACMS на 300 км, думаю, на следующий день немцы тоже отважатся",

– сказал эксперт.

Как считает эксперт, в Германии просто не хотят быть инициаторами снабжения ракет с такими характеристиками. Однако, говорит Рябых, мир меняется и Германии пора учиться брать на себя ответственность за безопасность в Европе, если она видит себя лидером. По его словам, конструкция безопасности, которая была выстроена после Второй мировой войны, претерпевает изменения, в частности, меняется позиция и в отношении лидерства США.

"И европейские страны должны адекватно реагировать на действия российского агрессора, поставившего мир под угрозу",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что крылатые ракеты Taurus имеют дальность полета 500 км и при неправильном использовании они могут долететь даже до Москвы и поразить там какие-либо цели.

По его словам, Британия и Франция заранее позаботились об ограничении дальности полета ракет, передаваемых Украиной. При этом он подчеркнул, что для развертывания в Украине таких ракет, как Taurus, будет обязательным участие Германии и "об этом не может быть и речи". При этом Шольц заявил, что его раздражают обвинения Берлина в том, что он не дает Украине дальнобойные ракеты. По его словам, Германия и так передает Киеву очень много разного оружия.



