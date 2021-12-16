Перезапуск немецкой экономики: Шольц пообещал начать наибольшую трансформацию за столетие

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, 15 декабря, что его правительство сделает наибольшую экономику Европы пригодной для будущего, способствуя инвестициям в защиту климата и цифровизацию, и пообещал, что никто не останется позади этой большой трансформации. Об этом сообщает Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц - фото из открытых источников

Первое серьезное обращение социал-демократа в парламент после того, как на прошлой неделе сменил лидера консерваторов Ангелу Меркель, было сосредоточено преимущественно на внутренних вопросах. Шольц подчеркнул немедленную необходимость преодоления пандемии и долгосрочной задаче модернизации как экономики, так и всего общества.

Однако 63-летний политик, посетивший Париж, Брюссель и Варшаву после вступления в должность, также подчеркнул важность укрепления Европейского Союза и стояния бок о бок с трансатлантическими союзниками перед лицом угроз безопасности, таких как наращивание российских военных на границе с Украиной.

"У нас впереди примерно 23 года, в течение которых мы должны и будем выходить из ископаемого топлива, что означает наибольшую трансформацию нашей промышленности и экономики за минимум 100 лет", — сказал новый канцлер Германии.

Шольц был вице-канцлером и министром финансов в коалиции с Меркель за последние четыре года. Но он пообещал, что его беспрецедентная трехсторонняя коалиция с экологическими зелеными и либеральными свободными демократами станет "перезапуском".

Германии необходимо удвоить производство возобновляемой энергии к 2030 году, но Шольц также планирует расширить инфраструктуру, например зарядные станции для электромобилей.

Его правительство создаст основу для того, чтобы большинство инвестиций в будущее Германии было частным, например, расширив роль государственного банка в поддержке стартапов.

Такая трансформация могла бы сработать только при социальной сплоченности, сказал Шольц, подчеркнув планы повысить минимальную заработную плату и сделать общество более инклюзивным, например, путем самоидентификации трансгендерных людей и либерализации законов о гражданстве.

"Мы иммиграционная страна… но мы должны работать над тем, чтобы стать лучшей страной для интеграции", – сказал он, добавив, что его правительство стремится облегчить иностранцам возможность работать в Германии.

Оппозиционные законодатели по обе стороны политического спектра сосредоточили свою критику в адрес нового правительства на его предложениях финансировать государственные инвестиции за счет дополнительных долгов на миллиарды евро. Крайние левые критиковали его за то, что он не повысил налоги для богатых, а правые обвиняли его в нежизнеспособной финансовой политике.

Коэффициент долга Германии, который составляет чуть менее 70% ВВП, намного меньше, чем во Франции – 115%, или в США – более 160%, но Шольц, тем не менее, столкнулся с критикой бюджетных планов своего правительства.

Оппозиционные консерваторы заявили во вторник, 14 декабря, что подадут жалобу в конституционный суд относительно планов нового правительства использовать неиспользованные долги из бюджета этого года для будущих расходов на климатические и экономические преобразования.

Как сообщали ранее "Комментарии", посол Украины в Германии Андрей Мельник считает "слишком оптимистичным ожидание", что новое правительство во главе с Олафом Шольцем согласится предоставить Украине оборонное оружие.

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