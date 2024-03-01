Почему Германия не передает Украине ракеты Taurus: что ответил Шольц

Правительство Германии воздержится от поставок Вооруженным силам Украины дальнобойных крылатых ракет Taurus, поскольку они могут поражать цели в Москве, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Берлин не готов передавать Киеву Taurus. Фото из открытых источников

"У ракет Taurus дальнобойность 500 километров. Если ракету, скажем так, неправильно применить, то Taurus сможет поразить цель где-нибудь в Москве. В данном случае я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью. Другие (россияне — ред.) также позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется", – заявил немецкий канцлер.

По словам Олафа Шольца, правительство Германии не планирует отправлять в Украину своих военнослужащих, а потому не сможет обеспечить надлежащий контроль над применением ракет Taurus.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.