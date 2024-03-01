Почему Германия не передает Украине ракеты Taurus: что ответил Шольц

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Марьян Ощановский
Правительство Германии воздержится от поставок Вооруженным силам Украины дальнобойных крылатых ракет Taurus, поскольку они могут поражать цели в Москве, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Берлин не готов передавать Киеву Taurus. Фото из открытых источников
По словам Олафа Шольца, правительство Германии не планирует отправлять в Украину своих военнослужащих, а потому не сможет обеспечить надлежащий контроль над применением ракет Taurus.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.
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