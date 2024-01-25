Почему Шольц считает, что простого решения войны в Украине не предполагается

Немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что простого решения о войне в Украине не следует ждать. Так же, не нужно думать, что российское вторжение продолжается только по причине отсутствия переговоров между Москвой и Киевом.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Об этом Шольц заявил в ходе пресс-конференции.

"Ни одна страна не стремится к миру больше, чем Украина. Но после двух лет войны мы также должны признать, что простого решения не предвидится. В любом случае Путин может положить конец этой войне в любой момент", — отметил немецкий канцлер.

Как он утверждает, когда Украина перестанет обороняться, то больше не будет существовать. К тому же украинским властям нужно дать четкий сигнал о решимости европейских стран в поддержке.

"Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета, столько, сколько необходимо", — подытожил канцлер Германии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц снова обратился к партнерам по ЕС . Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что европейские союзники запланировали "недостаточно" военную помощь Украине на 2024 год и призвал их как можно быстрее увеличить ее. Шольц добавил, что "было бы самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе своими силами".

Также "Комментарии" сообщали о том, что Шольц надеется на победу Трампа на выборах . У немецкого канцлера Олафа Шольца есть тайные надежды на победу экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во время выборов в Америке, которые пройдут в ноябре 2024 года. Такое мнение озвучил немецкий политический эксперт Вернер Патцельт.