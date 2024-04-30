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Поддерживают ли немцы отправку ракет Taurus Украине

У немцев начало меняться мнение по поставкам в Украину ракет Taurus, однако большинство граждан Германии все еще против предоставления дальнобойного оружия Киеву.

сегодня, 15:07
Автор:
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Slava Kot
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Несколько месяцев в Германии продолжаются дискуссии, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, однако позиция канцлера Олафа Шольца остается неизменной. Опрос RTL/ntv показал, что у немцев начинают меняться мнения относительно передачи Украине ракет Taurus.

Поддерживают ли немцы отправку ракет Taurus Украине

Ракета Taurus запущена из истребителя. Фото из открытых источников

Согласно опросу RTL/ntv, 37% немцев поддерживают идею отправить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Этот показатель самый высокий за последние два месяца: в феврале за отправку ракет выступало 35%, а в марте – 28% немцев.

Несмотря на это, большинство немцев до сих пор против поставок крылатых ракет Taurus для Украины – 56%. В марте этот показатель достигал 66%.

Большинство сторонников двух партнеров в немецкой коалиции Социал-демократической партии и Свободной демократической партии отвергают отправку ракет Taurus – 52% и 63% соответственно. Крупнейшими противниками в снабжении дальнобойных немецких ракет являются пророссийская правопопулистическая партия Альтернатива для Германии (AfD) – 87% и русофильский Альянс Сары Вагенкнехт – 95%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн обратилась к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с призывом о необходимости передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Штрак-Циммерманн объясняет, что после одобрения американской помощи для Украины и отправки дальнобойных ракет ATACMS это было бы логичным шагом Германии.

Также "Комментарии" писали о немецком оппозиционном депутате Торстене Фрае, который заявил, что Германия в конце концов отправит Украине ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже проходил подобные дискуссии по танкам и истребителям,



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Источник: https://media.rtl.com/meldung/RTL-ntv-Trendbarometer-00290/
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