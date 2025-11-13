Подготовка к войне продолжается: какое важное решение согласовали в Германии по призыву

Христианско-демократический союз и социал-демократы Германии пришли к компромиссному решению относительно военной службы. Теперь для молодых мужчин предусмотрены обязательные медосмотры и возможность призыва в случае необходимости. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Tagesschau".

Военные Германии. Фото: из открытых источников

Отмечается, что после длительных переговоров ХДС/ХСС и СДПН договорились о структуре новой военной службы. По соглашению, коалиция пока будет продолжать полагаться на добровольную службу, но также будут проводиться общенациональные медицинские осмотры и устанавливаться цели по увеличению численности Вооруженных сил.

Если количество добровольцев будет слишком низким, Бундестаг сможет проголосовать за решение о так называемом призыве "на основе спроса".

"Мы будем больше привлекать к добровольной системе. Обязательный путь роста количества солдат должен быть закреплен в законе. Если добровольная служба в конечном итоге окажется недостаточной, будет необходима и обязательная служба", – сказал лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.

Лидер парламентской фракции СДПГ Матиас Мирш отметил, что переговоры были нелегкими, но они были доведены до "успешного завершения". Он также подчеркнул приоритетность добровольной службы для удовлетворения кадровых потребностей Бундесвера.

В свою очередь министр обороны Борис Писториус высоко оценил компромисс.

"Я очень доволен. Не было никаких возражений", – акцентировал глава Минобороны.

Следовательно, со следующего года все 18-летние получат анкету, которая оценит их мотивацию и пригодность. Мужчины будут обязаны ответить на нее. Одновременно планируется ввести обязательную военную службу.

"Когда закон вступит в силу, обязательная военная служба также начнется для мужчин, рожденных 1 января 2008 года или позже, и будет постепенно распространяться на всю возрастную группу по мере наращивания потенциала призыва", – говорится в документе коалиции.

Также были внесены изменения в предыдущие планы относительно статуса солдат в новой военной службе.

