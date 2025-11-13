Підготовка до війни триває: яке важливе рішення узгодили у Німеччині щодо призову

Рубрики
Християнсько-демократичний союз та соціал-демократи Німеччини дійшли компромісного рішення щодо військової служби. Тепер для молодих чоловіків передбачені обов'язкові медогляди та можливість призову у разі потреби. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Tagesschau".
Військові Німеччини. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що після тривалих переговорів ХДС/ХСС та СДПН домовились про структуру нової військової служби. За згодою, коаліція поки продовжуватиме покладатися на добровільну службу, але також проводитимуться загальнонаціональні медичні огляди та встановлюватимуться цілі щодо збільшення чисельності Збройних сил.
Якщо кількість добровольців буде занизькою, Бундестаг зможе проголосувати за рішення про так званий заклик "на основі попиту".
Лідер парламентської фракції СДПН Матіас Мірш зазначив, що переговори були нелегкими, але вони були доведені до "успішного завершення". Він також наголосив на пріоритетності добровільної служби для задоволення кадрових потреб Бундесверу.
Міністр оборони Борис Пісторіус високо оцінив компроміс.
Отже, з наступного року усі 18-річні отримають анкету, яка оцінить їхню мотивацію та придатність. Чоловіки будуть зобов'язані відповісти на неї. Одночасно планується запровадити обов'язкову військову службу.
Також було внесено зміни до попередніх планів щодо статусу солдатів у новій військовій службі.
