logo_ukra

BTC/USD

103029

ETH/USD

3453.28

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Підготовка до війни триває: яке важливе рішення узгодили у Німеччині щодо призову
commentss НОВИНИ Всі новини

Підготовка до війни триває: яке важливе рішення узгодили у Німеччині щодо призову

Влада Німеччини вважає, що обов'язковий шлях зростання кількості солдатів повинен бути закріплений у законі

13 листопада 2025, 15:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Християнсько-демократичний союз та соціал-демократи Німеччини дійшли компромісного рішення щодо військової служби. Тепер для молодих чоловіків передбачені обов'язкові медогляди та можливість призову у разі потреби. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Tagesschau".

Підготовка до війни триває: яке важливе рішення узгодили у Німеччині щодо призову

Військові Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що після тривалих переговорів ХДС/ХСС та СДПН домовились про структуру нової військової служби. За згодою, коаліція поки продовжуватиме покладатися на добровільну службу, але також проводитимуться загальнонаціональні медичні огляди та встановлюватимуться цілі щодо збільшення чисельності Збройних сил.

Якщо кількість добровольців буде занизькою, Бундестаг зможе проголосувати за рішення про так званий заклик "на основі попиту".

"Ми будемо більше залучати до добровільної системи. Обов'язковий шлях зростання кількості солдатів повинен бути закріплений у законі. Якщо добровільна служба зрештою виявиться недостатньою, буде необхідна і обов'язкова служба", – сказав лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Єнс Шпан.

Лідер парламентської фракції СДПН Матіас Мірш зазначив, що переговори були нелегкими, але вони були доведені до "успішного завершення". Він також наголосив на пріоритетності добровільної служби для задоволення кадрових потреб Бундесверу.

Міністр оборони Борис Пісторіус високо оцінив компроміс.

"Я дуже задоволений. Не було жодних заперечень", – наголосив глава Міноборони.

Отже, з наступного року усі 18-річні отримають анкету, яка оцінить їхню мотивацію та придатність. Чоловіки будуть зобов'язані відповісти на неї. Одночасно планується запровадити обов'язкову військову службу.

"Коли закон набуде чинності, обов'язкова військова служба також розпочнеться для чоловіків, народжених 1 січня 2008 року або пізніше, і поступово поширюватиметься на всю вікову групу в міру нарощування потенціалу призову", — йдеться у документі коаліції.

Також було внесено зміни до попередніх планів щодо статусу солдатів у новій військовій службі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи готова Німеччина до війни: у Бундесвері зробили визнання, що шокує.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.tagesschau.de/inland/wehrdienst-einigung-100.html?fbclid=IwY2xjawOCkOdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHRWxZR2kwdXl2eHNCSU1Ic3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHro32kylzNP-DZYcVTquzhsPUAsUwITF_JTEODfDcQFVlCpjTQpks5-QPZlR_aem_mFLBuYCW3ujhOP5eIj59XA
Теги:

Новини

Всі новини