Согласно официальным подсчетам выборов в Германии "Альянс Сары Вагенкнехт", лидерку которого называют "подругой Путина", не проходит в Бундестаг. Ее партия не смогла преодолеть 5%-ный барьер на парламентских выборах.

Сара Вагенкнехт. Фото из открытых источников

Движение скандальной деятельницы "Альянс Сары Вагенкнехт" набрало 4,972% голосов на парламентских выборах в Германии. По окончательным подсчетам для преодоления проходного барьера ей не хватает около 13 тыс. голосов.

Победу на выборах в Германии одержал Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, набравшим 28,5% голосов. Несмотря на победу ХДС/ХСС, этот результат оказался вторым худшим в истории партии. Меньше голосов ХДС/ХСС получал только в 2021 году – 22,6%.

Активно поддерживаемая Илоном Маском "Альтернатива для Германии" (AfD) заняла второе место и получила 20,7% голосов избирателей.

Тройку лидеров замыкает Социал-демократическая партия (СДП) Германии, лидером которой является Олаф Шольц – 16,5% голосов. Из-за того, что "Союз Сары Вагенкнехт" не попал в Бундестаг, ХДС/ХСС с 208 местами и СДП со 121 местом в немецком парламенте создадут двухпартийную проукраинскую коалицию с 329 голосами из 316 нужных. Если бы "Союз Сары Вагенкнехт" преодолел барьер, то ХДС/ХСС и СДП пришлось бы договариваться с "Зелеными".

По итогам выборов в Германии Фридрих Мерц станет новым канцлером.

Результаты выборов в Германии:

— ХДС/ХСС (Фридрих Мерц): 28,5%

— "Альтернатива для Германии" (Алиса Вайдель) – 20,7%

– Социал-демократическая партия Германии (Олаф Шольц) – 16,5% голосов.

— Партия "Зеленые" – 11,7%

— Левая партия – 8,7%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии Сара Вагенкнехт предложила план мира, который порадует Путина.

Также "Комментарии" писали, что "Альянс Сары Вагенкнехт" призвал остановить поставки оружия для Украины.