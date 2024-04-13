Поддержка избирателями Германии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" упала до 18%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологическим институтом INSA.

Путинисты потеряли рейтинг в Германии. Фото открытых источников

Согласно исследованию, за последнюю неделю рейтинг "Альтернативы для Германии" снизился на 1%, а с января 2024 года — на 5%.

В то же время, социал-демократы действующего канцлера Германии Олафа Шольца неожиданно вернулись в группу лидеров, набрав за неделю 1%. Сейчас рейтинг социал-демократов составляет 16%.

Отмечается, что поддержка избирателями ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снизилась из-за вероятных связей ее депутатов с пророссийской сетью влияния, которую недавно разоблачили в Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше. По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии. Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров. Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".