«Поколение Z решит»: в 21 городе Германии вспыхнут массовые протесты

В конце октября Германию может охватить волна масштабных демонстраций, организованных левыми и леворадикальными силами. Координаторы акций, запланированные на 31 октября сразу в 21 населенном пункте страны, избрали своим лозунгом "Gen Z regelt" ("Поколение Z разберется"). По данным журналистов BILD, часть инициаторов не скрывает, что вдохновляется опытом недавних событий во Франции, сопровождавшихся массовыми погромами, столкновениями и мародерством.

Иллюстративное фото

Движение получило официальную поддержку со стороны руководства немецкой партии "Левая" (Die Linke). Сопредседатель политической силы Инес Швердтнер во время онлайн-конференции с представителями Социалистически демократического студенческого союза призвала создать единый фронт с разных протестных платформ, ориентируясь на опыт соседнего государства.

"Я стану на вашу защиту , — заверила молодежь политик, подчеркнув готовность к жесткому противостоянию с оппонентами, — независимо от того, кто на вас нападает, будь то полицейские или СМИ".

Из-за угрозы эскалации правоохранительные органы Германии уже переведены в состояние повышенной готовности. В мегаполисах силовики готовятся разворачивать спецтехнику, в том числе вертолеты, дроны для аэроразведки, водометы и бронированные машины. Ритейлеры также готовятся к худшему: владельцы торговых точек планируют заранее прятать продукцию из витрин, усиливать частную охрану и завершать рабочий день гораздо раньше.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Сербии вчера вспыхнули протесты против действующего президента.